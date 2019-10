„Genuss in Stadt & Land“ – Landwirtschaft feierte am Wiener Wiesn-Fest

"Nacht der Landwirtschaft" faszinierte 1600 Gäste und war Treffpunkt von Stadt und Land.

Wien/St. Pölten (OTS) - Zum 5-Jahres-Jubiläum der „Nacht der Landwirtschaft“ konnten AV-Medien/Österreichischer Agrarverlag und die Österreichische BauernZeitung 1.600 Gäste in stimmungsvollem Rahmen am Wiener Wiesn Fest begrüßen. Am größten Brauchtums- und Volksmusikfest Österreichs trafen sich Vertreter der Politik, Landtechnik und (Land-) Wirtschaft und feierten in festlichem Rahmen.

„Mit diesem Fest schlagen wir die Brücke zwischen Land und Stadt“, freuten sich die Gastgeber des Abends, NÖ Bauernbundobmann LH-Stv. Stephan Pernkopf und Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner. „Die Spezialitäten unserer bäuerlichen Familienbetriebe gehören zu den besten auf der Welt. Sie bringen mit ihren frischen, hochqualitativen und regionalen Lebensmitteln die Heimat auf den Tisch. Den Konsumentinnen und Konsumenten ist es immer wichtiger, zu wissen, woher ihr Essen tatsächlich kommt. Nur so können sie sich bewusst dafür entscheiden, dass österreichische Qualität auf den Teller kommt“.

Stadt und Land feierten Leistungen der heimischen Landwirtschaft

Der Abend stand ganz im Zeichen der Landwirtschaft: Unter dem Motto „Stadt, Land, Genuss“ traf man einander in Dirndl und Lederhose. Neben kulinarischen Wiesn-Genüssen, zünftigen Schmankerln aus der Region und kühlem Festbier kam natürlich auch das Netzwerken nicht zu kurz.

Die Trachtengruppe Schruns löste mit ihrem Volkstanzauftritt inkl. Alphörnern und der ausgelassenen Schuhplattlereinlage Begeisterungsstürme im Publikum aus. Die „Wilden Kaiser“ sorgten mit uriger Volksmusik und Partyhits für ausgelassene Stimmung im Wiesbauer-Festzelt im Wiener Prater.

Als Gäste bei der „Nacht der Landwirtschaft“ begrüßt werden konnten auch der Österr. Bauernbundpräsident Georg Strasser, LKNÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager, Bundesministerin a. D. Elisabeth Köstinger, Stadtrat Markus Wölbitsch, Klubobmann-Stv. Peter Haubner, Klubobfrau Elisabeth Olischar, NÖ-Landtagspräsident Karl Wilfing, EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber, Direktor Alois Rosenberger und Bundesobfrau-Stv. ÖAAB Gabriele Tamandl. Weiters mit dabei waren Direktor des Österr. Bauernbundes Norbert Totschnig, Bundesminister a. D. Präsident Werner Fasslabend, Generalsekretär der Österr. Landwirtschaftskammer Ferdinand Lembacher, LK-Burgenland-Präsident Niki Berlakovich sowie LKNÖ-Vizepräsident Otto Auer, NÖ-Landwirtschaftskammerdirektor Franz Raab, NÖ-Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger, Landesmilitärkommandant Brigadier Martin Jawurek, Präsident Andreas Freistetter, Bundesobmann der Österr. Jungbauern, Franz Xaver Broidl, Rektorin Petra Winter, Rektor a. D. Martin Gerzabek und Nö. Weinkönigin Diana Müller.

Die Wirtschaft war hochrangigst vertreten durch Direktorin Veronika Haslinger, NV-Generaldirektor Hubert Schultes, RWA-Vorstandsdirektor Stefan Mayerhofer, Vorstand der Österreichischen Bundesforste Georg Schöppl, Verbund Vorstand Achim Kaspar, Hypo Vorstand Udo Birkner, Raiffeisendirektor Stefan Jauk, vom Österr. Maschinenring Obmann Christian Angerer und Geschäftsführer Franz Sturmlechner, AMA-Vorstandsvorsitzender Günter Griesmayer und NÖ-Wirte Obmann Mario Pulker. Aus den Reihen der Wirtschaft und Medien waren auch Vorstandsdirektor Rainer Eder, VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger, Bierpapst Conrad Seidl, Bauernzeitung-Chefredakteur Bernhard Weber, Wiener Wiesn-Geschäftsführer Christian Feldhofer, Geschäftsführer Echo Medienhaus Thomas Strachota und viele weitere mehr vertreten.

Routiniert durch den Abend führte Moderator Johann Pittermann. Für die Gestaltung des Abendprogramms verantwortlich zeichneten auch die Hauptsponsoren RWA, Reisewelt, Reifen Weichberger, Reifen Walchshofer und Mitsubishi.

AV-Medien-Der Lebensverlag besteht seit 1928. Das Medienhaus hat seine Wurzeln im agrarischen Bereich und kann seit jeher durch Tradition, Innovation und ein großes Spektrum von aktuell mehr als 30 Fach- und Publikumszeitschriften begeistern.

