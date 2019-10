ERINNERUNG PK: „Wir haben Bildung gewählt“, 4.10.2019, 10:00 Uhr Kernforderungen der Zivilgesellschaft für jede neue Regierung

Wien (OTS) - Die Nationalratswahlen Ende September stellen - erneut -die Weichen für eine neue Legislaturperiode. Unmittelbar nach der Wahl präsentiert die Initiative NEUSTART SCHULE gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Praxis bildungspolitische Forderungen für jede neue Regierung.

Zu dieser Pressekonferenz laden wir Sie sehr herzlich ein:

Freitag, 4. Oktober 2019

10.00 Uhr

zoom Kindermuseum, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind:

•Hannes Androsch, Volksbegehren Bildungsinitiative, Initiator •Raphaela Keller, ÖDKH, Vorsitzende

•Georg Kapsch, Industriellenvereinigung, Präsident

•Wolfgang Lutz, Wittgenstein Centre for Demography & Global Human Capital, Gründungsdirektor

•Gebhard Ottacher, Teach for Austria, Geschäftsführer

•Heidi Schrodt, Bildung Grenzenlos, Vorsitzende

•Christiane Spiel, Universität Wien

Moderation: Tina Dworschak, Leitung NEUSTART SCHULE

Wir bitten um Ihre Zu- oder Absage bis 2. Oktober 2019 per Mail an team @ neustart-schule.at oder telefonisch unter 01/71135-2210

Über NEUSTART SCHULE

NEUSTART SCHULE ist eine Initiative der Industriellenvereinigung und ihrer Partner für Bewegung in der österreichischen Bildungspolitik. Ziel der Initiative ist es, mit der Unterstützung von Partnerorganisationen, ExpertInnen und der Bevölkerung die Qualität von Grundbildung in Österreich nachhaltig zu verbessern und die Politik dafür zu gewinnen. Die Unterstützerinnen und Unterstützer eint das gemeinsame Anliegen, die Zukunft von Bildung in Österreich zu thematisieren und eine Plattform für Dialog anzubieten. Weitere Informationen unter www.neustart-schule.at und auf Facebook unter www.facebook.com/neustartschule.

