Offensichtliches Tötungsdelikt in Wien-Brigittenau

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 02.10.2019, 00.00 Uhr (Auffindungszeit) Vorfallsort: Wien-Brigittenau

Sachverhalt: Am 2. Oktober 2019 um ca. 00.00 Uhr wurde eine männliche Leiche in einem Stiegenhaus in Wien-Brigittenau aufgefunden. Die Identität des Opfers konnte bis dato noch nicht geklärt werden. Es dürfte sich um einen ca. 30-40 Jahre alten Mann handeln. Im Oberkörperbereich wies der Mann offensichtliche Stichverletzungen auf, weshalb die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich Leib-Leben, derzeit von Fremdverschulden ausgehen. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeordnet.

Nähere Umstände zur Tat, zum Opfer, zum mutmaßlichen Täter oder zu den Hintergründen sind derzeit noch nicht bekannt.

