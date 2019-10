Delikt/Vorfall: EGS nimmt Fahrzeugeinbrecher fest – Funkunterbrecher sichergestellt

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 01.10.2019, 14.50 Uhr

Vorfallsort: 16., Rosensteingasse

Sachverhalt: Beamten der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) konnten am 1. Oktober 2019 zwei Männer beobachten, die mit einem „Jammer“ (Funkunterbrecher) die Funkfernbedienung eines Fahrzeuges blockierten. In weiterer Folge stiegen die Tatverdächtigen in das Fahrzeug ein, durchsuchten den Innenraum und stahlen ein Mobiltelefon. Den EGS-Beamten ist es gelungen, die beiden georgischen Staatsangehörigen im Alter von 37 und 40-Jahren festzunehmen. Sowohl der Jammer, als auch das gestohlene Mobiltelefon wurden sichergestellt.

