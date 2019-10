8. Wiener Freiwilligenmesse freut sich über Rekord-Ausstelleranzahl

Vor allem in der Betreuung von pflegebedürftigen Menschen und in der Integrationsarbeit werden viele neue Freiwillige benötigt Messeorganisator Michael Walk

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende findet die 8. Wiener Freiwilligenmesse statt. Präsentieren werden sich Rund 100 gemeinnützige Organisationen und Initiativen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. „ Vor allem in der Betreuung von pflegebedürftigen Menschen und in der Integrationsarbeit werden viele neue Freiwillige benötigt “, so Messeorganisator Michael Walk.

Rund um die Messe finden Diskussionsrunden und Vorträge mit u.a. Susanne Scholl, Frank Hoffmann oder Barbara Coudenhove-Kalergi und Klaus Schwertner statt. Messbesucher*innen können ihr Erste-Hilfe Wissen auffrischen oder lernen, wie man im Ernstfall einen Defibrillator anwendet. Der Blutspendebus des Roten Kreuz Wien wird vor den Pforten des Rathauses für alle bereitstehen, die gleich vor Ort Hilfe leisten wollen.

Wann: 5. + 6. Oktober 2019

Samstag 5.10.: 11-18 Uhr

Sonntag 6.10.: 10-17 Uhr

Wo: Rathaus Wien, Eingang Lichtenfelsgasse 2

Mehr Informationen unter www.freiwilligenmesse.at

Rückfragen & Kontakt:

Amelie Sztatescny

Tel. +43 68120829175

E-Mail: amelie.sztatecsny @ freiwilligenmesse.at

https://www.freiwilligenmesse.at/