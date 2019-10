Wienerlieder-Abend am 4.10. im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - „Anhören und Mitsingen“ ist das Motto des nächsten Konzertes im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“): Am Freitag, 4. Oktober, ab 19.00 Uhr, wird ein typisch „wienerisches“ Programm geboten. Im Festsaal des Museums treten die Sänger Eva Stos, Celine Tüyen und Dieter Schöfnagel auf. Als Klavier-Begleiterin macht Susanne Just bei der Veranstaltung mit. Rezitationen von Hans Zirkowitsch runden diesen bunten Wienerlieder-Abend ab. Die gesangliche Mitwirkung der Besucherinnen und Besucher ist erwünscht. Der Eintritt ist frei. Das Publikum kann Spenden geben. Über vielfältige Kultur-Aktivitäten in den Museumsräumlichkeiten im „Mautner Schlössl“ informiert der ehrenamtliche Leiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet bm1210@bezirksmuseum.at.

