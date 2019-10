Jelurida und Ardor Blockchain tragen zur ITU-Standardisierung in der Distributed Ledger Technologie (DLT) bei.

Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) - Jelurida ist stolz darauf, die Berichte der Focus Group on Applications of Distributed Ledger Technology (FG DLT) der International Telecommunication Union (ITU-T) zu teilen. Ab Januar 2019 steuerte ein Expertenteam aus Jelurida unter der Leitung von Skylar Hurwitz, darunter Lior Yaffe, Alberto Fernandez und Francisco Sarrias, schriftliche Berichtsabschnitte bei und nahm an zahlreichen Kooperationstreffen mit internationalen Interessengruppen aus der Telekommunikations- und Distributed-Ledger-Technologie (DLT) teil.

Der Standardisierungsprozess der ITU

Die ITU-T ist die spezialisierte UN-Agentur, die für die Erforschung von Entwicklungen und die Herausgabe von Normempfehlungen in den Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zuständig ist. Im Jahr 2017 wurde eine spezielle Fokusgruppe ins Leben gerufen, die sich mit neuen DLT-Technologien und Anwendungsfällen beschäftigt, die durch die Entwicklung von Bitcoin fast ein Jahrzehnt zuvor vorangetrieben wurden. Nach zwei Jahren öffentlicher Beiträge von Dutzenden von Mitwirkenden auf der ganzen Welt wurde eine Reihe von 8 Berichten öffentlich zugänglich gemacht. Die Telecommunication Standardization Advisory Group (TSAG) wird jeden Bericht für bis zu ein weiteres Jahr an eine der 11 aktiven ITU-Arbeitsgruppen senden, bevor sie offizielle DLT-Standardempfehlungen für die IKT-Industrie veröffentlicht.

Während dieses Prozesses wurden funktionierende Technologien, die von Jelurida entwickelt wurden, einschließlich Kinderketten und zustandsloser intelligenter Vertragsausführung, als Konzepte definiert, die formale Definitionen erfordern. Die vielleicht bemerkenswerteste Erwähnung kam in Dokument 2.1, wo Ardor eine kurze Erwähnung als Beispiel für die wachsende Klasse von Plattformen erhielt, die hybride Lösungen anbieten, die es Unternehmen ermöglichen, ihre eigene Blockchain bei Bedarf zu erlauben, während sie ein öffentliches, genehmigungsfreies Netzwerk für die Transaktionsvalidierung nutzen. Jeder, der daran interessiert ist, die Berichte zu lesen, findet unten eine kurze Zusammenfassung und einen Link zu jedem Bericht:

Dokument 1.1 Standard-Taxonomien und Definitionen - Lernen Sie grundlegende Begriffe, die es der Branche ermöglichen, die gleiche Sprache zu sprechen.

Dokument 2.1 Einsatzbereiche und Anwendungen - Erkunden Sie mehr als 50 Einsatzbereiche, die bei der ITU zur Überprüfung eingereicht wurden. Entdecken Sie die wichtigsten Wertvorstellungen und Hindernisse für die Einführung von DLT in verschiedenen Einsatzgebieten in der gesamten IKT-Branche. Der Abschnitt über Krypto-Sammlungen erwähnt sogar Tarasca, ein digitales Sammelkartenprojekt, das auf der Kinderkette Ignis der Ardor-Plattform aufgebaut wird.

Dokument 3.1 Technische Referenzarchitektur - Überprüfung einer technischen Referenzarchitektur für DLT-Systeme. Nachdem Mapping-Dokumente von mehr als einem Dutzend verschiedener DLT-Plattformen gesammelt wurden, wurde eine Reihe von generalisierten Architekturen erstellt, um die Gemeinsamkeiten zwischen den Systementwürfen besser zu verstehen, so dass zukünftige Projekte die Interoperabilität besser angehen können. Das vollständige Ardor-Plattform-Mapping-Dokument finden Sie im Anhang.

Zukünftige Veröffentlichungen

Die nächste große schriftliche Publikation über die Produkte von Jelurida wird Anfang 2020 ein Buch der Donau-Universität Krems sein. Derzeit gibt es eine öffentliche, offene Aufforderung zur Einreichung von Beiträgen zu Blockchain und dem Gaming-Sektor, der sich auf die Plattformen Ardor und Nxt konzentriert. Details finden Sie auf derWebsite der Universität. Die Frist für die Einreichung von Kapitel-Exposés ist der 31. Oktober 2019.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1004789/Jelurida_ITU.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/844376/Jelurida_Logo.jpg