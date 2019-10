Geh- und Radweg entlang Landesstraße L 3104 von Ulrichskirchen nach Schleinbach fertiggestellt

Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 145.000 Euro

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit Errichtung des neuen Geh- und Radweges entlang der Landesstraße L 3104 wurde eine Verbindung von Schleinbach nach Ulrichskirchen hergestellt und damit die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer maßgeblich erhöht. Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Wolkersdorf und Bau- und Lieferfirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund vier Monaten durch, die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 145.000 Euro. Der neue Geh- und Radweg wurde mit einer Breite von 2,5 Metern ausgeführt.

Bei der Kreuzung der L 3104 mit der L 6 bindet der neue Geh- und Radweg, der etwa 750 Meter lang ist, in den bestehenden Radweg ein und über das lokale Radwegenetz in Ulrichskirchen wird die Verbindung zum überregionalen Radwegenetz „EUROVELO 9“ hergestellt. Weiter führt er südwestlich der Landesstraße L 3104 bis nach Schleinbach, wo er in das bestehende Gemeindestraßennetz einmündet. Mit Errichtung dieses Geh- und Radweges ist das gesamte Radwegkonzept in der Marktgemeinde Ulrichskirchen-Schleinbach abgeschlossen und nichtmotorisierte Alltagsfahrten sind nunmehr in sämtlichen Katastralgemeinden über sichere Geh- und Radwege möglich.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

