Objectway schließt Vertrag mit der vdk bank zur Verbesserung ihrer Beratungs- und Portfoliomanagement-Kapazitäten

Mailand und Ghent, Belgien (ots/PRNewswire) - Objectway, führend im digitalen Vermögens-, Investment- und Vermögensverwaltungs-Sektor, und die vdk bank gaben heute bekannt, dass Sie zwei Komponenten von Objectways WealthTech Suite implementieren wollen: Portfolio-Manager wird Portfoliomanagement, ausschließlich zweigstellenbasierter Beratungs- und Ausführungskapazitäten, bereitstellen; während Investor Portal zu einem späteren Zeitpunkt Web-Apps für Endkunden für die selbstgesteuerte Anlagenverwaltung bereitstellen wird.

Die WealthTech Suite von Objectway unterstützt den gesamten Investmentmanagementprozess, wodurch das Unternehmen seine Kunden besser bedienen kann, Rendite optimiert und die Rentabilität steigert

vdk Bank ist eine führende in Belgien basierte Privatkundenbank mit mehr als 140.000 Kunden und 81 Zweigstellen im ganzen Land. Ihre Mission lautet: "vdk, Ihre Bank, stark bei Beratung, für die fairste Rendite" (vdk, your bank, strong in advice, for the most fair return). Sie strebt nach einer fairen Balance zwischen Rendite und Sicherheit. Die vdk bank hat die Lösungen von Objectway übernommen, um ihren Kunden mit einer fortschrittlichen und umfassenden Beratung zur Seite zu stehen, und ihnen dabei zu helfen, Ihre Investitionen noch effizienter zu verwalten.

Berater werden maßgeschneiderte Investitionsstrategien bieten, indem sie Risikoprofile, Ziele und proaktive Mitteilungen erstellen. Endkunden werden in der Lage sein, Investitionen in einem Sebstbedienungsmodus oder in digitaler Zusammenarbeit mit ihrem Berater online durch die Einführung der selbstgesteuerten Investitionsfunktionen mit den bestehenden vdk Web-Banking- und mobilen Anwendungen zu tätigen.

Leen van den Neste, CEO der vdk Bank sagte: "Dank Objectway werden unsere Kunden von einem noch fortschrittlicheren und persönlicheren Beratungsdienst profitieren, der darauf ausgerichtet ist, die fairste Rendite zu erzielen - unter Berücksichtigung der Grundsätze von Dauerhaftigkeit, nach der die vdk bank bei allen ihren Dienstleistungen strebt."

"Wir sind sehr glücklich, dass die vdk bank unsere Fähigkeit zur Verbesserung des gesamten Berater-Kunden-Engagements und Zusammenarbeitserlebnisses wahrgenommen hat, mit dem Ziel, neue Kunden zu gewinnen und höheres Umsatzwachstum zu erzielen," sagte Luigi Marciano, CEO und Gründer von Objectway. "Wir fühlen uns verpflichtet, sicherzustellen, dass die vdk bank ihre Beratungs- und Portfoliomanagement-Kapazitäten auf einfache Weise erweitern kann."



