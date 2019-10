„The Marks“: Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal freut sich über drei neue Wohnhochhäuser mit mehr als 1.200 neuen Wohnungen

In Wien-Landstraße wurde gestern mit dem Spatenstich der Grundstock für ein neues, lebenswertes Grätzel gelegt

Wien (OTS) - Auf dem Areal „Neu Marx“ entstehen mit dem Neubauprojekt „The Marks“ drei imposante Wohnhochhäuser mit mehr als 1.200 Wohnungen, Studierenden-WGs, Wohngemeinschaften, „Serviced Appartements“ für Kurzzeitwohnen sowie Geschäftsflächen.

Gestern, am 30. September, erfolgte der Spatenstich. Ein besonderes Augenmerk liegt bei der architektonisch spannenden Lösung in Turm-Form auf der Nutzungsvielfalt, der sozialen Durchmischung und Diversität im Wohnungsmix. In einer kooperativen Quartiersentwicklung wurden die Gemeinschaftsräume, Garagen, Grünflächen sowie das Spielplatzkonzept bauplatzübergreifend konzipiert, um für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner optimale Wohnbedingungen zu schaffen.

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: ein neues, modernes Grätzel für Wien

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal freut sich über das Großprojekt, das neuen Wohnraum für Wien schafft: „Das neue Grätzel besticht durch ästhetischen und lebenswerten Wohnraum und optimale Voraussetzungen für einen Mix aus Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeitmöglichkeiten.“

Bezirksvorsteher Erich Hohenberger: Ein Gewinn für Wien-Landstraße

„Bei uns in der Landstraße verbinden sich Tradition und Moderne, Altes und Neues. Der Bezirk wächst und ist in ständiger Bewegung. Deshalb freut es mich besonders, dass hier rund 1200 Wohnungen mit knapp 550 Stellplätzen, ein 5-gruppiger Kindergarten und ein großer Kinderspielplatz errichtet werden“, so Bezirksvorsteher Erich Hohenberger über das neue Projekt.

Die Eckdaten für die Bauplätze:

The Marks – Turm Modecenterstraße

Bauträger: Neues Leben, WBV-GPA, 178 WBI-Mietwohnungen und 232 freifinanzierte Eigentumswohnungen; Planung: Studio Vlay Steeruwitz ZT GmbH, Baubeginn: Frühjahr 2020, Bezug: Sommer 2022

The Marks – Turm Leopold-Böhm-Straße 5

Bauträger: ÖSW Österreichisches Siedlungswerk Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft oesw.at; Planung: Rüdiger Lainer + Partner ZT GmbH, Baubeginn: Frühjahr 2020, Bezug: Sommer 2022

The Marks – Turm Döblerhofstraße 10

Bauträger: BUWOG, Planung: BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH, Baubeginn: Frühjahr 2020, Bezug: Sommer 2022

Informationen für Wohnungssuchende:

Wohnberatung Wien

3., Guglgasse 7-9/Ecke Paragonstraße

Tel.: 01/24 111

E-Mail: wohnberatung @ wohnberatung-wien.at

www.wohnberatung-wien.at (Schluss) wsw/da

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Zwander

Pressesprecher Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal

Tel.: 01/4000-98507

E-Mail: wolfgang.zwander @ extern.wien.gv.at