Großes Kino für Kleine – 20 Jahre Bilderbuch-Kino

Das Team von wienXtra-cinemagic feiert den 20. Geburtstag seines Bilderbuch-Kinos und präsentiert am 5. & 6. Oktober das neue Programm mit seiner 50. Geschichte.

Wien (OTS) - Anregend, abwechslungsreich, altersgerecht – bereits seit 1999 bietet das wienXtra-cinemagic mit seinem selbstkreierten Bilderbuch-Kino jungen Zuschauer_innen ab drei Jahren einen Einstieg in die Kinowelt. Erzähler und Textgestalter René Bein, Konzeptionistin und Dramaturgin Margarete Erber-Groiß und Musiker und Komponist Raino Rapottnig haben es auf besondere Art und Weise geschafft, junge Filmbegeisterte in das Kino bzw. vor die Leinwand zu bringen. Illustrationen ausgewählter Kinderbücher werden dabei im cinemagic gezeigt und live mit Erzählungen und Musik begleitet. Kinokultur für die Allerjüngsten, die auch 20 Jahre nach der ersten Vorstellung die Sitzplätze bei den monatlichen Vorstellungen komplett füllt. Bis Ende des Jahres werden – seit Beginn des Bilderbuch-Kinos in 1999 – insgesamt mehr als 80.000 Zuseher_innen rund 660 Vorstellungen gesehen haben.

Am 5. Oktober – zwei Jahrzehnte nach dem ersten Bilderbuch-Kino – feiert das cinemagic-Team das Geburtstagskind und seine Akteur_innen mit einer großen Bilderbuch-Vorstellung und Buffet im Anschluss. Für alle Zuseher_innen gibt es außerdem eine Überraschung zum Mitnehmen.

Und noch ein weiteres cinemagic-Jubiläum findet im Oktober statt, wenn das insgesamt bereits 50. Bilderbuch auf der Leinwand zu sehen ist. Neben den neuen Geschichten Niemals wilde Katzen kitzeln und Der Zapperdockel und der Wock gibt es ein Wiedersehen mit Kathi Braun und ihrem Stoff-Hasen Frederick.

20 Jahre Bilderbuch-Kino

Sa, 5.10. (15.00 Uhr)

wienXtra-cinemagic, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Eintritt 4,70 Euro (mit kinderaktivcard 4,00 Euro)

Reservierung empfohlen (telefonisch unter 01 4000-83 400

oder online unter cinemagic.at

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Lichtkoppler,

wienXtra-cinemagic

Tel.: 4000-83 401

E-Mail: elisabeth.lichtkoppler @ wienXtra.at



Alexius Baldissera,

wienXtra-kommunikation

Tel.: 4000-84 380

E-Mail: alexius.baldissera @ wienXtra.at