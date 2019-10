Hans-Peter Ziegler ist neuer Geschäftsstellenleiter für Salzburg und Bayern bei Kapsch BusinessCom

Im Rahmen von verschiedenen Smart Manufacturing Projekten in meinem alten Job, hat mich Kapsch schon als Partner überzeugt Hans-Peter Ziegler, Geschäftsstellenleiter Salzburg bei Kapsch BusinessCom

Nun gilt es für mich, mich gemeinsam mit meinem Team vor allem auf maßgeschneiderte Digitalisierungslösungen für die Salzburger Unternehmen zu fokussieren.“ Hans-Peter Ziegler, Geschäftsstellenleiter Salzburg bei Kapsch BusinessCom

Wien (OTS) - Mit Oktober übernimmt Hans-Peter Ziegler die Geschäftsstellen-Leitung für Salzburg und Bayern der Kapsch BusinessCom. Der gebürtige Salzburger war zuvor Mitglied der Geschäftsführung bei COPA DATA. Der 45-jährige blickt auf knapp 30 Jahre Berufserfahrung in der Technik, davon die letzten 20 Jahre im strategischen Vertrieb, vor allem im Bereich der Industrie zurück. „Im Rahmen von verschiedenen Smart Manufacturing Projekten in meinem alten Job, hat mich Kapsch schon als Partner überzeugt,“ erklärt Ziegler seine Entscheidung. „Nun gilt es für mich, mich gemeinsam mit meinem Team vor allem auf maßgeschneiderte Digitalisierungslösungen für die Salzburger Unternehmen zu fokussieren.“

Die Kapsch-Geschäftsstelle in Salzburg gibt es bereits seit 65 Jahren. Zu den mehr als 2.000 Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Palfinger, Salzburg AG, Reed Messe, Salzburg Airport, sowie namhafte Hotels. Dabei unterstützt Kapsch vor allem bei Digitalisierungsprojekten, beispielsweise bei der Entwicklung von Assistenzsystemen, intelligenter Infrastruktur oder Artificial Intelligence Lösungen.

Im Zuge der DACH-Strategie von Kapsch liegt der Fokus der Geschäftsstelle Salzburg in Zukunft nicht nur auf Stadt und Bundesland, sondern wird auf den Süddeutschen Raum bis zum östlichen Randbereich Münchens ausgeweitet.

Bild zum Download

Kapsch BusinessCom ist ein Unternehmen der Kapsch Group und unterstützt als führender Digitalisierungspartner Unternehmen bei der Steigerung der Business Performance und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Kapsch agiert dabei als Berater, Systemlieferant und Dienstleistungsanbieter. Mit seinem umfassenden Know-how im Umgang mit großen Datenmengen und Security sowie einer Vielzahl erfolgreicher Use Cases in zahlreichen Branchen ist Kapsch BusinessCom der ideale Begleiter bei der digitalen Transformation. Das umfangreiche Portfolio in Österreich, Rumänien und der DACH-Region umfasst Technologielösungen für intelligente und vor allem sichere ICT-Infrastruktur, smarte Gebäude-, Medien- und Sicherheitstechnik sowie Outsourcing-Services. Kapsch setzt dabei auf Herstellerunabhängigkeit und Partnerschaften mit weltweit führenden Anbietern wie HPE, Cisco oder Microsoft sowie auf ein breites Netzwerk aus Partnern aus der Forschung und branchenspezifischen Lösungsanbietern – vom Start-Up bis zum Großkonzern.

Kapsch BusinessCom hat über 17.000 Kunden – z.B. Allianz, Erste Bank, ÖBB, OMV, ORF oder Vodafone – und betreut diese lokal und global. 1.330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kapsch BusinessCom erzielten im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz von rund 380 Mio. EUR.





Rückfragen & Kontakt:

Carolin Treichl

Executive Vice President Marketing & Communications

Kapsch AG

Am Europlatz 2

1120 Wien

Österreich

T +43 50811 1710

carolin.treichl @ kapsch.net



Jutta Hanle

Vice President Marketing & Communications

Kapsch BusinessCom AG

Wienerbergstraße 53

1120 Wien

Österreich

T +43 50 811 5787

jutta.hanle @ kapsch.net