neunerhaus startet neue Kampagne mit Proschat Madani: „Schande und Scham“

Wien (OTS) - Heuer feiert neunerhaus, Sozialorganisation mit Sitz in Wien, 20jähriges Bestehen. Zum Jubiläum sorgt neunerhaus einmal mehr für Aufmerksamkeit und greift in seiner aktuellen Kampagne die Themen Schande, Scham und Beschämung von obdachlosen Menschen auf. Ziel ist es, obdach- und wohnungslose Menschen aus dem gesellschaftlichen Abseits zu holen. Prominente Unterstützung bekommt neunerhaus dabei von der bekannten Theater- und Filmschauspielerin Proschat Madani.

In seiner neuen, mit 1. Oktober gelaunchten Kampagne „Schande und Scham“ setzt neunerhaus gemeinsam mit der Werbeagentur HAVAS Wien ein starkes Zeichen gegen die Stigmatisierung von Obdach- und Wohnungslosigkeit. Neben einem Kampagnen-Spot mit ORF-Star Proschat Madani holt neunerhaus in vier unterschiedlichen Plakat- und Printsujets (ehemals) wohnungslose Menschen vor den Vorhang. Gemeinsam weisen sie auf den Fotos mit sogenannten „Schandmasken“ auf gesellschaftliche Ausgrenzung hin. Die Masken dienten früher der öffentlichen Bloßstellung und Demütigung.



Öffentlich das Gesicht verlieren

Heute gibt es zwar keine Schandmasken mehr, aber andere Formen des Ausschlusses und der Ächtung gegenüber Menschen, die von der Norm abweichen, im System keinen Platz haben oder abgehängt werden. Wer obdachlos ist, erleidet nicht nur eine der härtesten Formen von Armut, sondern wird auch oftmals zum Ziel von Beschämung, Demütigung und sogar Schikanen im Alltag. „Scham begleitet viele KlientInnen und PatientInnen von neunerhaus – Frauen, Männer und Kinder. Sie ist eine der größten Hürden für wohnungslose Menschen, Hilfe anzunehmen“, so Daniela Unterholzner, neunerhaus Geschäftsführerin.



Aus dem gesellschaftlichen Abseits

Und genau hier will neunerhaus helfen – mit einem seit 20 Jahren erfolgreichen Ansatz. Mit Hilfe auf Augenhöhe, den eigenen vier Wänden sowie medizinischer Versorgung, Beratung, und dem neunerhaus Café. Der Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben beginnt hier mit drei Worten: du bist wichtig. „Scham wird durch den Verzicht auf Vorurteile abgebaut und durch Hilfe, die wirklich hilft“, so Elisabeth Hammer, neunerhaus Geschäftsführerin. „Zu einer Gesellschaft gehören alle Menschen dazu. Menschen mit höherem Einkommen und mehr Möglichkeiten sollten jene unterstützen, denen es aufgrund einer Krise schlechter geht. Zeigefinger und Beschämung sind definitiv der falsche Weg“, ergänzt Schauspielerin Proschat Madani.



Kampagnen-Credits

neunerhaus Kampagne „Scham und Schande“, Oktober 2019, vier Print-Sujets (Plakate in Wien, Anzeigen), TV-und Kino-Spot mit Proschat Madani

Konzept, Design, Umsetzung: HAVAS Wien GmbH

Bilder: Bernd Preiml

3D Retusche: Denis Mujakovic

mit freundlicher Unterstützung von Gewista

Über neunerhaus

neunerhaus wurde 1999 gegründet und ist eine Sozialorganisation in Wien. neunerhaus ermöglicht obdachlosen und armutsgefährdeten Menschen ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben mit Medizinischer Versorgung, Wohnen und Beratung. Ziel ist es, Betroffenen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, um ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern. In drei neunerhaus Wohnhäusern und über 200 Wohnungen in ganz Wien leben rund 600 ehemals obdach- und wohnungslose Menschen jährlich. Etwa 5.000 Menschen versorgt neunerhaus mit dem neunerhaus Gesundheitszentrum (Arztpraxis, Zahnarztpraxis, professionelle Wundversorgung) pro Jahr – Tendenz steigend. neunerhaus wird vom Fonds Soziales Wien gefördert und hat einen Vertrag mit der Wiener Gebietskrankenkasse. Spenden sichern die Arbeit der Organisation ab. www.neunerhaus.at



