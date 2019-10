Patek: Baukultur und Klimaschutz können Hand in Hand gehen

BMNT zeichnete acht Projekte mit Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2019 aus

Wien (OTS) - Acht herausragende Projekte wurden von Nachhaltigkeitsministerin Maria Patek für außergewöhnliche Leistungen im Bereich des nachhaltigen Bauens und Sanierens mit dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Der Staatspreis wird vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus ausgelobt und wurde bereits zum sechsten Mal vergeben. „Die prämierten Projekte stehen beispielgebend dafür, dass höchste Ansprüche an die Baukultur und die Anliegen des Klimaschutzes Hand in Hand gehen können. Das bestärkt uns einmal mehr, unseren mit der #mission2030 eingeschlagenen Weg in Richtung der Klima- und Energiewende weiterzugehen und die Säule des nachhaltigen Bauens und Sanierens weiter zu stärken. Ich danke allen Preisträgern für ihren Mut und ihre Anstrengungen und gratuliere herzlich zu den herausragenden Ergebnissen“, betonte Nachhaltigkeitsministerin Patek.

Gleichgewicht zwischen Sanierungen und Neubauten

2019 konnten erstmals ebenso viele Sanierungsprojekte wie Neubauten ausgezeichnet werden. Ganz stark vertreten sind Bildungsbauten - ein Beleg dafür, dass im Schulbau und bei anderen öffentlich genutzten Bauwerken architektonisch anspruchsvoller Klimaschutz wirtschaftlich machbar ist. Bund, Länder und Gemeinden sind mit ihren Gebäuden als Vorreiter zentral für die Umsetzung der #mission2030, für die der Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit auch künftig viele tatsächlich „gebaute“ Leuchttürme und damit Umsetzungsbausteine liefern will.

Nachhaltiger Gebäudesektor als Impulsgeber für die Wirtschaft

„Mit dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit wird der Beweis geliefert, dass österreichisches Knowhow in der Planung, Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Gebäude auf höchstem Niveau zur Verfügung steht“, so Patek. Die notwendige Sanierung des Gebäudebestands, die Errichtung ambitionierter Neubauten und die Neuausrichtung unserer Gemeinden und Städte hin zu klimaneutralen Siedlungen tragen zudem zu Beschäftigung und Wertschöpfung im Inland bei. Die mit dem Staatspreis ausgezeichneten Projekte stehen stellvertretend für modernste Technologien, Bauweisen und Bauprodukte, die im hohen Ausmaß von österreichischen Unternehmen bereitgestellt wurden. Der Fachverband Stein- und keramische Industrie der WKO ist zum wiederholten Mal Sponsor: „Wir unterstützen den Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit schon deshalb, weil er Innovationen für das Bauen der Zukunft aufzeigt. Die ausgezeichneten Massivbauprojekte sind Impulsgeber für die Bauwirtschaft in Österreich, zu deren Wettbewerbsfähigkeit die Stein- und keramische Industrie wesentlich beiträgt“, so DI Dr. Andreas Pfeiler, Geschäftsführer des Fachverbands Stein- und keramische Industrie der Wirtschaftskammer Österreich.

Die Liste der Staatspreisträger Architektur und Nachhaltigkeit 2019:

Wohnhaussanierung und Dachgeschoß-Ausbau, Mariahilfer Straße 182, Wien

Bauherrschaft: Doris Krappinger und Sigrid Hildebrandt

Architektur: Trimmel Wall Architekten ZT GmbH

Fachplanung: Schöberl & Pöll GmbH (Bauphysik), BPS Engineering (Haustechnik), Dr. Karlheinz Hollinsky & Partner ZT-GmbH (Statik)

Sanierung Bürogebäude Schanzstraße, Wien

Bauherr: Fünfhauslofts GmbH

Architektur: ostertag ARCHITECTS zt gmbh

Fachplanung: DI. FH Gerhard Novak IB Bauphysik, TB Ing. Heiling Ges.m.b.H (Haustechnik), Gmeiner Haferl ZT GmbH (Statik), Lindle Bukor OG (Landschaftsarchitektur)

Sanierung und Erweiterung Justizgebäude Salzburg

Bauherr: BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.

Architektur: Franz und Sue ZT GmbH

Fachplanung: KPPK Ziviltechniker GmbH (Bauphysik), Zentraplan Planungsges.mbH (Haustechnik), rajek barosch landschaftsarchitektur

Neubau und Adaptierung Volksschule Dorf, Lauterach

Bauherr: Marktgemeinde Lauterach ImmobilienverwaltungsGmbH & Co KG

Architektur: Architekturbüro Feyferlik/Fritzer

Fachplanung: SPEKTRUM Bauphysik & Bauökologie GmbH (Bauphysik), LPS GmbH (Haustechnik), DI Johann Birner (Statik)

Neubau Volksschule Hallwang

Bauherr: Gemeinde Hallwang

Architektur: LP architektur ZT GmbH

Fachplanung: Ingenieurbüro Rothbacher GmbH (Bauphysik), vollSOLAR GmbH (Haustechnik), Bauingenieur Lackner Egger ZT GmbH (Statik), 3:0 Landschaftsarchitektur

Neubau Bundesschule Aspern, Wien

Bauherr: BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.

Architektur: fasch&fuchs.architekten ZT-gmbh

Fachplanung: EXIKON arc&dev (Bauphysik), Werkraum Wien Ingenieure ZT GmbH (Tragwerksplanung), Thermo Projekt GmbH (Haustechnik), Pflanz! (Landschaftsarchitektur)

Neubau Universitätsgebäude TÜWI, Wien

Bauherr: BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.

Architektur: Baumschlager Hutter Partners

Fachplanung: Buschina Partner ZT GmbH (Statik, Bauphysik), HL Technik Engineering, ppg blueberg control (Haustechnik), BOKU Arbeitsgruppe Ressourcenorientiertes Bauen (Nachhaltigkeitsberatung), rajek barosch landschaftsarchitektur

Ensemble am Hannah-Arendt-Park, Wien

Bauherr: Wien 3420 Aspern Development AG

Stadtplanung: Tovatt Architects & Planners AB

Architektur: AllesWirdGut Architektur ZT GmbH, Tovatt Architects & Planners, baldassion architektur, wup_wimmerundpartner, pos Architekten ZT GmbH, Arch. Franz Kuzmich, einszueins architektur ZT GmbH, königlarch architekten, ZT Arquitectos/Zinterl Architekten, fasch & fuchs ZT GmbH

BMNT Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit zieht erfolgreiche Bilanz

In der bisherigen Geschichte des BMNT-Staatspreises gab es insgesamt knapp 500 Einreichungen. In die engere Auswahl - und damit auf die „Shortlist“ für die begehrte Auszeichnung - schafften es mit der nun sechsten Auflage 73 Projekte. Eine hochkarätig besetzte Jury aus Architektur und Umwelt entscheidet gleichberechtigt über die Auszeichnung: Nur Projekte, die sowohl in architektonisch-gestalterischer Hinsicht als auch in den vielfältigen Kriterien der Nachhaltigkeit vollends überzeugen, erhalten einen Staatspreis. Bis heute wurden 33 Staatspreise für Architektur und Nachhaltigkeit vergeben. Prof. Roland Gnaiger, Vorsitzender der Jury: „Angesichts der ungeheuer hohen Qualitätsdichte war das Auswahlverfahren auch diesmal ein hartes Ringen. Es sei uns jedoch bewusst: unsere Preisträgerprojekte sind großartig, aber noch nicht die Lösung. Sie sind erst der Plan und der Beweis für die Möglichkeit einer Lösung. Damit diese Möglichkeit zur gelebten Realität wird, braucht es landesweit von Politik, Wirtschaft und allen an der Gebäudeentwicklung Beteiligten einen großen Schritt nach vorne, in die Zukunft. Dann haben wir mit dem Staatspreis eine wirkliche Erfolgsgeschichte auf die Reise gebracht.“

Projektbeschreibungen

Sämtliche Details und Kurzbeschreibungen zu den ausgezeichneten Projekten finden sich auch in der Beilage bzw. der Broschüre zum Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit. Sie steht hier zum Download zur Verfügung: www.klimaaktiv.at/service/publikationen/bauen-sanieren/staatspreis2019

Bildmaterial inkl. Quellenangabe ist hier verfügbar:

Projekte: www.klimaaktiv.at/bildgalerie/2019/staatspreis-preistraeger

Auszeichnungsveranstaltung: Fotoservice des BMNT

Hintergrundinfos zum Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit finden Sie unter: www.klimaaktiv.at/staatspreis

Über klimaaktiv

Der Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit wird seit dem Jahr 2006 vom Umweltministerium im Rahmen seiner Klimaschutzinitiative klimaaktiv ausgelobt. Mit der Entwicklung und Bereitstellung von Qualitätsstandards, der Aus- und Weiterbildung, mit Beratung, Information und einem großen Partnernetzwerk ergänzt klimaaktiv die Klimaschutzförderungen. Erfahren Sie mehr über die Ziele, Aktivitäten und Akteure auf www.klimaaktiv.at.



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

+43 1 71100 DW 606747

presse @ bmnt.gv.at

http://www.bmnt.gv.at