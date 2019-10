Reminder für heute Abend: Schizophrenie, Gewalt und Suizid - Wege zur Prävention

Lundbeck Presseforum Psychiatrie - heute ab 18:00 Uhr; anlässlich des internationalen Tages der seelischen Gesundheit

Wien (OTS) - Das Thema Schizophrenie und Gewalt hat viele Aspekte: Gewalt gegen sich selbst in Form von Suizid oder exzessivem selbstschädigendem Lebensstil; Gewalt gegen andere, verursacht durch Wahnvorstellungen.

Wie aber „fühlt“ sich Schizophrenie für die Betroffenen an? Was bedeutet diese Erkrankung für ihr Leben? Wieso treibt Schizophrenie so viele Menschen in den Suizid? Welche Rolle spielt das Thema Gewalt in ihrem Leben? Und das Wichtigste: Wäre all dies zu verhindern?

Diese und noch weitere Fragen werden im Rahmen des Lundbeck Presseforums Psychiatrie von ExpertInnen anlässlich des Welttages der mentalen Gesundheit beantwortet und diskutiert.

Dienstag, 1. Oktober 2019

Beginn der Vorträge: 18.00 Uhr

Michl’s Social Club, Reichsratsstraße 11, 1010 Wien

