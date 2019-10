So geht chillen – selbst mit einer Haushaltsversicherung!

Wien (OTS) - Sie suchen eine Haushaltsversicherung? Und sie soll wenig kosten, da sie für die erste kleine Wohnung oder ein WG-Zimmer benötigt wird? Monatlich kündbar soll sie sicher auch noch sein? Online abschließbar versteht sich von selbst!



Flexibel und ungebunden

Mit der neuen UNIQA Versicherung ist es nun erstmals möglich eine Haushaltsversicherung monatlich zu kündigen. Das Besondere ist, dass sich die Versicherung an den Bedürfnissen flexibler Kunden orientiert. So ist sie online mit wenigen Klicks erhältlich. Passt die Versicherung nicht mehr in den Lebensplan, so kann sie problemlos monatlich gekündigt werden. Lange Vertragslaufzeiten sind somit passé.



Wohnungsbrand, Einbruch oder der Geschirrspüler hat die Küche unter Wasser gesetzt? Die Wohnung ist nach einem Schaden unbewohnbar? Alles halb so schlimm, denn diese Schäden und noch viele mehr sind mit der Chilli Haushaltsversicherung gedeckt.



Ab sofort bietet UNIQA um 5,60 Euro pro Monat eine Haushaltsversicherung an, die den Wohnungsinhalt bis maximal 20.000 Euro schützt. Bei einem Schadenfall bekommen UNIQA Kunden den Wert ersetzt, dem der versicherte Gegenstand bei einem Neukauf entspricht. Auch eine weltweite private Haftpflichtversicherung bis zu einer Million Euro ist inkludiert.



Für Junge und Junggebliebene

„Für junge Menschen ist die kurzfristige Kündbarkeit von Angeboten wie Spotify oder Netflix längst selbstverständlich. Sie verstehen nicht, warum sie sich bei einer Haushaltsversicherung dauerhaft binden sollen. Das passt nicht zu ihrer spontanen Lebensgestaltung. Was machen sie da mit einer jahrelangen Bindung?“, erklärt Sabine Usaty, UNIQA Österreich Vorstand für Kunde & Markt, die neue Versicherungsart und ergänzt: „Hier will UNIQA aufholen und für junge Menschen genauso wie für ältere Generationen ein Signal setzen: Versichern geht ganz einfach.“



Die Chilli Haushaltsversicherung kann für junge Erwachsene, Studierende und Alleinstehende jeglichen Alters die perfekte Lösung sein: Für das WG-Zimmer, die erste eigene Wohnung, die kleine Übergangswohnung bei einer Trennung oder nach einem Todesfall, wenn der Wohnraumbedarf weniger wurde. Und sogar noch später im Leben ist Chilli eine Lösung, nämlich für das Zimmer im Seniorenheim! Außerdem sind in der Privathaftpflicht die bis zu 30 Jahre alten Kinder mitversichert.



UNIQA Österreich

6.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 3,6 Millionen Kunden mit rund 10,4 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreichte 2018 einen Marktanteil von rund 21 Prozent und ist damit der größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist – laut unabhängigen Untersuchungen – seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.





