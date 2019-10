15. Ball der Immobilienwirtschaft: Online-Voting für das Charity Projekt 2020 startet!

Wien (OTS) - Jede Stimme zählt! Ab heute startet das Charity Voting für den traditionellen Ball der Immobilienwirtschaft. Aus allen Konzepteinreichungen wurden fünf karitative Projekte ausgewählt, für die nun online unter www.immobilienball.at abgestimmt werden kann. Das Siegerprojekt erhält am Ball den Gesamterlös aus allen verkauften Spendenkarten als Scheck offiziell überreicht.

Der 15. Ball der Immobilienwirtschaft findet am Freitag, den 21. Februar 2020, in der Wiener Hofburg statt. Wie jedes Jahr unterstützt dieser ein wohltätiges Projekt mit Immobilienbezug. Hierfür konnten gemeinnützige Organisationen ihre Projekte einreichen, aus denen nun fünf - nach entsprechend vorgegebenen Kriterien - für ein öffentliches Online-Voting ausgewählt wurden. Ende des öffentlichen Votings ist der 30. November 2019. Am 2. Dezember 2019 wird bekannt gegeben, welches Projekt die Spende erhalten wird.

Folgende fünf Projekte wurden für das Online-Voting ausgewählt:

Gemeinschafts.Zentrum Orth an der Donau / Haus mit Leben

Errichtung einer Wohngruppe für 12 anvertraute beeinträchtigte Marchfelder MitbürgerInnen in unmittelbarer Nähe des Ortskerns (Orth an der Donau im Marchfeld) . One World Foundation

Umbau und Vergrößerung einer Schule in Sri Lanka, um mehr Platz für die überfüllten Computerklassen zu schaffen und zusätzliches Equipment für die IT-Berufsausbildung zu ermöglichen. SONNE-International

Errichtung eines SchülerInnenheims in Bangladesch, welches SchülerInnen kostenfrei unterbringen und versorgen kann. St. Elisabeth Stiftung der Erzdiözese Wien

Bau von dringend benötigten Wohnungen mit professioneller Begleitung für Schwangeren sowie Müttern in Not. Wiener Tafel - der Verein für sozialen Transfer

Umbau und Sanierung von einem 300 m2 großen (Kühl-)Lager inkl. Equipment, um doppelt so viele armutsbetroffene Menschen mit gesunden und frischen Lebensmitteln versorgen zu können.

Ein Dankeschön gilt allen Sponsoren des Immobilienballs: 6B47 Real Estate Investors AG, Arnold Immobilien GmbH, CA Immobilien Anlagen AG, "Die Presse" Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG, EHL Immobilien GmbH, Imabis GmbH, Immounited GmbH, Immofinanz AG, Immowelt AG, Invester United Benefits GmbH, J&P Immobilienmakler GmbH, Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH, Otto Immobilien GmbH, ÖVI Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft, PEMA Holding, S Immo AG, SIGNA Holding GmbH, Soravia Group GmbH, s REAL Immobilienvermittlung GmbH, TPA Steuerberatung GmbH, value one holding AG, Wiener Privatbank SE, willhaben internet service GmbH, WINEGG Realitäten GesmbH, uvm. Alle Partner finden Sie auf unserer Website www.immobilienball.at/partner/

Allgemeines zum Ball der Immobilienwirtschaft:

Der Immobilienball findet am 21. Februar 2020 zum 15. Mal in der Wiener Hofburg statt. Es werden, wie in den vergangenen Jahren, rund 3.200 Besucher erwartet. Die Ballkarten sind ab sofort über die Website des Immobilienballs - www.immobilienball.at - ab einer Spende von € 40,- pro Spendenkarte erhältlich. Auch Tischreservierungen von 4er, 8er und 10er Tischen sind möglich. Die Tischkarten kosten € 70,- (exkl. MwSt) pro Sitzplatz/pro Person.

