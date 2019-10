NIIT Technologies verkündet globale Partnerschaft mit mabl Inc., um KI-gestützte Testautomatisierung voranzubringen

Noida, Indien, und London (ots/PRNewswire) - NIIT Technologies Limited, ein führender globaler IT-Lösungsanbieter, und mabl, Inc, haben heute eine globale Partnerschaft verkündet, um KI-gestützte Automatisierungslösungen zu entwickeln und dadurch schnellere, wirtschaftlichere und bessere Anwendungstests zu ermöglichen.

Kunden profitieren von verkürzter Absteckung des gewünschten automatisierten Testrahmens - Wochen statt Monate

Durch Erweiterung der mabl-Plattform um KI-gestützte Merkmale (wie Qualitätserkenntnisse und Selbstheilung) sind Qualitätssicherungsteams in der Lage, den Zeitaufwand für Anwendungstests in Agile/DevOps-Projekten drastisch zu reduzieren. Dies unterstützt fehlerfreie Releases und das Erreichen der allgemeinen Qualitätsziele.

Vamsi Rupakula, Executive Vice President von NIIT Technologies, sagte: "Wir begrüßen die Zusammenführung unserer soliden Fachkompetenz und Testleistungen mit mabls intelligenter Plattform für Testautomatisierung. Mit der Partnerschaft bekräftigen wir unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden, durch ausgeklügelte Technik - gestützt auf neuartige Technologien wie KI und ML - einen messbaren geschäftlichen Nutzen zu erzielen."

"Durch unsere Kollaboration mit NIIT Technologies werden Kunden auf der ganzen Welt von einem neuen, modernen, intelligenten Testmodell profitieren", sagte Izzy Azeri, Mitgründer von mabl. "Mit der mabl-Plattform sind Kunden in der Lage, den Zeitaufwand für Testpflege um durchschnittlich 80 % zu reduzieren und dadurch Produkte schneller zur Marktreife zu bringen."

"Wir haben uns für NIIT Technologies als Partner entschieden, um mabl als neuen Standard für automatisierte Testläufe zu implementieren. Was normalweise mit einem gängigen Tool für Testautomatisierung 18 Monate gedauert hätte, lies sich in gerade einmal 6 Wochen abwickeln, um die gewünschte Testabdeckung zu bekommen. Wir sparen viel Zeit bei der Qualitätssicherung und können neue Features schneller an unsere Kunden liefern", sagte Samar Khan, Vice President Software Development and DevOps bei Internet Travel Solutions.

NIIT Technologies bietet eine große Auswahl an Dienstleistungen für Qualitätstechnik und Testläufe, um die Vorlaufzeit deutlich zu verkürzen und die Kosten für die Qualitätssicherung von Kundenanwendungen zu reduzieren. Auf Basis kognitiver Technologien wie KI/ML/NLP entwickelt das Unternehmen Testbeschleuniger, Utilitys und Assets, damit Kunden schneller von diesen Vorteilen profitieren.

Informationen zu NIIT Technologies Ltd.

NIIT Technologies ist ein führender globaler IT-Lösungsanbieter, der es seinen Kunden ermöglicht, an der Schnittstelle von beispielloser Fachkompetenz und neuen Technologien echten Business Impact herbeizuführen. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei vertikale Schlüsselbranchen: Bank- und Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Reisen und Transport. Dieses Spezialwissen wird durch führendes Know-how in den Bereichen Daten & Analytik, Automatisierung, Cloud und Digital ergänzt, um Kunden bei der Unternehmenstransformation zu unterstützen.

NIIT Technologies hat über 10.000 Mitarbeiter, die Kunden in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien betreuen. Sie fördern eine Kultur, die Innovation fördert und ständig nach neuen und einfachen Wegen sucht, um Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen.

Weitere Informationen zu NIIT Technologies finden Sie unter www.niit-tech.com.

Informationen zu mabl Inc.

mabl ist der führende SaaS-Anbieter für durchgehende Automatisierung von Cross-Browser-Tests. Durch kontinuierliche Bereitstellung arbeiten Entwicklungsteams heute zwar schneller, aber die verwendeten QA-Tools sind nicht mehr zeitgemäß. Mit mabls skriptlosem Framework für Testautomatisierung und automatischer Selbstheilungstechnologie sind Kunden in der Lage, Tests bis zu 10 Mal schneller zu erstellen und den Zeitaufwand für Testpflege um 80 % zu reduzieren. Auf eine Testinfrastruktur kann dabei komplett verzichtet werden.

Safe-Harbour-Erklärung

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Das Geschäft unterliegt verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier angegebenen abweichen. Alle hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung des Unternehmens derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit von oder im Namen des Unternehmens abgegeben werden können.

