Hugo Walkinshaw wird Chief Partnership Officer bei AntWorks

Singapur (ots/PRNewswire) - AntWorks(TM), ein weltweit führender Anbieter im Bereich künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung, gab heute den Wechsel von Hugo Walkinshaw zu AntWorks als Chief Partnership Officer bekannt. Herr Walkinshaw bringt einen reichen Erfahrungsschatz in Beratungsdienstleistungen mit. Er wird sich auf den Aufbau der Ökosystemstrategie in der gesamten Organisation konzentrieren, einschließlich weltweite Partnerschaften in den Bereichen Bildung, Behörden und soziale Auswirkungen.

Herr Walkinshaw war die letzten dreißig Jahre als Unternehmensberater bei Ernst & Young sowie Deloitte tätig. Sein Aufgabengebiet lag hauptsächlich in der Erarbeitung umfangreicher globaler Business-Transformation-Programme, darunter Shared Services & Outsourcing, M&A, strategisches Change Management und technologiegeführte Transformation.

Asheesh Mehra, Mitbegründer und Group CEO von AntWorks, erklärte: "Die zentrale Säule der Unternehmenskultur von AntWorks besteht darin, Normen immer wieder in Frage zu stellen, Probleme kreativ anzugehen und bei jedem Szenario andere Denkweisen auszuloten. Herr Walkinshaw teilt diese Kernwerte und Überzeugungen, womit er die perfekten Voraussetzungen für die Kolonie und die Richtung mitbringt, die wir bei der Lösung des Problems der Prozessautomatisierung für Unternehmen weltweit eingeschlagen haben. Ich bin sicher, dass Herrn Walkinshaws Wechsel in unsere Organisation einen enormen Mehrwert für unsere Partner, Kunden und Kollegen schaffen und unseren Weg zur Realisierung des vollen Potenzials von AntWorks bei der Erweiterung des globalen Ökosystems beschleunigen wird."

"Ich freue mich sehr, zu Ash, Govind und dem AntWorks-Team zu stoßen. Die Plattform ANTstein(TM) ist bahnbrechend und wird die Einführung von intelligenter Automatisierung in verschiedenen Branchen und Funktionen erheblich beschleunigen. Die Möglichkeit, meine Erfahrung im Bereich Business Transformation dabei einzubringen, ist eine große Ehre. Ich kann es kaum erwarten, mit meiner Arbeit zu beginnen", ergänzte Hugo Walkinshaw.

Herr Walkinshaw war Vorstandsmitglied bei der englischen Handelskammer, der europäischen Handelskammer, dem nationalen Produktivitätsrat des stellvertretenden Premierministers von Singapur und dem Chartered Institute of Management Accounting für Südostasien. Er wurde mit dem Order of the British Empire für Verdienste für die britische Wirtschaft in Singapur und für den englischen Export ausgezeichnet.

Informationen zu AntWorks:

AntWorks(TM) ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das auf künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung spezialisiert ist. Anhand von Digitalisierung, Automatisierung und Enterprise Intelligence schafft es neue Möglichkeiten der Datenverwertung. Als weltweit erste und einzige integrierte Automatisierungsplattform (IAP), die mit fraktalen wissenschaftlichen Prinzipien und einer jeden Datentyp verstehenden Mustererkennung arbeitet, digitalisiert ANTstein(TM) SQUARE alle Informationen für ein vielfältiges Spektrum von Branchen. Besuchen Sie www.ant.works, um Ihrem Unternehmen durch die End-to-End-Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse neue Möglichkeiten zu verschaffen.

