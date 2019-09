SPÖ-Bundesparteivorstand – Christian Deutsch zum SPÖ-Bundesgeschäftsführer bestellt

Parteivorsitzende Rendi-Wagner: „Österreich braucht starke Sozialdemokratie“ - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch: „Partei ins 21. Jahrhundert führen“

Wien (OTS/SK) - Christian Deutsch ist am Montagabend nach der Nationalratswahl vom SPÖ-Bundesparteivorstand einstimmig zum SPÖ-Bundesgeschäftsführer bestellt worden. SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner betonte nach den Sitzungen von SPÖ-Präsidium und -Vorstand, dass in den Gremien das Wahlergebnis analysiert wurde, mit dem Fazit: „Wir sind mit Ergebnis nicht zufrieden, da gibt es nichts zu beschönigen. Wir haben vollen Einsatz geleistet.“ Klar sei, dass „die Inhalte, die wir als Sozialdemokratie gesetzt haben, die richtigen waren. Sei es das leistbare Wohnen, ein Mindestlohn von 1.700 Euro steuerfrei, die Pflegegarantie, die Abschaffung der Kinderarmut, die Absicherung der Gesundheitsversorgung und der Kampf gegen die Klimakrise.“ Rendi-Wagner habe die SPÖ vor neun Monaten in einer Phase des Umbruchs übernommen und eine verantwortungsvolle Entscheidung getroffen. „Eines ist klar, ich werde diesem Kampf treu bleiben, denn Österreich braucht sozialen Ausgleich, Frieden und Stabilität. Und dafür braucht es eine starke Sozialdemokratie.“ ****

Rendi-Wagner sagte, dass sie die persönliche Entscheidung von Thomas Drozda, sich als Bundesgeschäftsführer zurückzuziehen, „mit Bedauern zur Kenntnis genommen“ hat. „Ich danke Thomas Drozda für sein Engagement, sein Vertrauen, seine Expertise, seinen Einsatz und seine große Unterstützung.“ Jetzt gelte es, so schnell wie möglich in die Zukunft zu blicken, „wir dürfen keinen Tag verlieren, wenn es um die Zukunftsfitness der Sozialdemokratie geht. Es geht darum, sich der strukturellen, inhaltlichen und organisatorischen Erneuerung zu widmen“. Es gelte, alte Pfade zu verlassen.

Daher war es der Parteivorsitzenden ein Anliegen, rasch einen neuen Bundesgeschäftsführer vorzuschlagen. „Ich freue mich, dass Christian Deutsch im Vorstand einstimmig zum neuen Bundesgeschäftsführer gewählt wurde“, so Rendi-Wagner, die sich bei Deutsch für den sauberen, gut strukturierten Nationalratswahlkampf, den er geleitet hatte, bedankte. „Die SPÖ muss künftig wieder eine starke, gestalterische Kraft in Österreich sein, das braucht unser Land. Wir müssen an Schlagkraft zulegen, und wir haben keine Zeit zu verlieren!“

Christian Deutsch betonte, dass die SPÖ einen sehr starken, inhaltlichen Wahlkampf geführt, und auf viele drängende Fragen Antworten gegeben habe, daran wolle er anschließen. „Ich werde meine ganze Kraft und Erfahrung in diese neue Funktion einbringen. Wir werden die Partei stärker inhaltlich ausrichten, im Sinne einer modernen Sozialdemokratie für das 21. Jahrhundert“, sagte Christian Deutsch. „Wir werden ein Bündel an Maßnahmen erarbeiten, das wir nach einer Vorstandstagung besprechen und dann präsentieren werden.“ Dazu gehöre die Frage, wie wir die WählerInnen besser erreichen, die Partei öffnen und die Kommunikation – auch im Sinne der Mitbestimmung – verbessern können, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

SERVICE: Ein Foto und den Lebenslauf von Christian Deutsch stehen auf der Website der SPÖ unter www.spoe.at/bgs/ zum Download zur Verfügung. (Schluss) bj/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/