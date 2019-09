Das LENTOS lädt zur Pressekonferenz und Eröffnung der Ausstellung "Wolfgang Gurlitt. Zauberprinz"

Leben und Wirken des Kunsthändlers Wolfgang Gurlitt und die Anfänge des LENTOS sind eng miteinander verbunden.

Linz (OTS) - Die Ausstellung beleuchtet die bewegte Biografie des leidenschaftlichen Sammlers und schillernden Kunsthändlers Wolfgang Gurlitt, der während der Zeit des Nationalsozialismus in den Handel mit beschlagnahmter Kunst involviert war. 1946 übernahm er ehrenamtlich die Direktion der Neuen Galerie der Stadt Linz (heute LENTOS Kunstmuseum) und zeigte über 100 Ausstellungen. 1952/53 erwarb die Stadt Linz den Grundstock des Museums – 84 Gemälde, 33 Zeichnungen und eine Kubin-Sammlung – aus den über den Krieg geretteten Beständen Gurlitts. Seit 1999 hat die Stadt Linz 13 Werke jüdischen Besitzes aus der Gurlitt-Sammlung an die rechtmäßigen ErbInnen der ehemaligen BesitzerInnen zurückgegeben. Die Ausstellung gewährt Einblicke in die Geschichte dieser Objekte und die Schicksale der Verfolgten.

Die umfassende, fundierte und facettenreiche Präsentation erzählt anhand von Gemälden und Grafiken von Lovis Corinth, Oskar Kokoschka, Alfred Kubin, Jeanne Mammen, Max Pechstein, Egon Schiele, u.a. von Gurlitts internationaler Tätigkeit als Kunsthändler und Verleger, von seinen Netzwerken mit Museen und Freundschaften mit KünstlerInnen.

Pressekonferenz "Wolfgang Gurlitt. Zauberprinz"

Datum: 03.10.2019, 10:00 - 11:30 Uhr

Eröffnung "Wolfgang Gurlitt. Zauberprinz"

Datum: 03.10.2019, 19:00 - 21:00 Uhr

