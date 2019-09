Lotto: Jackpot – am Mittwoch geht es um 1,5 Millionen Euro

3 Joker zu je 81.000 Euro

Wien (OTS) - Fortuna wählte bei der Ziehung am Wahlsonntag einen Trick, der zuletzt Garant für das Ausbleiben eines Sechsers war: Mit 3 und 4 sowie 18 und 19 holte sie sozusagen ein „Doppelpärchen“ aus dem Trichter; und die letzten acht Ziehungen, bei denen zwei Zahlenpärchen gezogen wurden, endeten allesamt ohne Sechser. So auch am vergangenen Sonntag, und damit wartet am kommenden Mittwoch ein Jackpot, bei dem es um rund 1,5 Millionen Euro geht.

Fünf Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 20.200 Euro. Die Steiermark war dabei gleich dreimal erfolgreich, und zwar jeweils per Quicktipp. Die weiteren Gewinne erzielten ein Tiroler und ein Wiener jeweils per Normalschein.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die 35 Fünfer aufgeteilt, die sich somit über je mehr als 7.800 Euro freuen durften. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker waren drei Spielteilnehmer erfolgreich und gewannen mit ihrem „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils mehr als 81.000 Euro. Die Gewinner kommen aus Wien, Oberösterreich und Tirol, wobei der Tiroler von der Möglichkeit, zehn Joker auf seinem Wettschein zu spielen, Gebrauch gemacht hat. Und das war kein Tipp zu viel, denn erst der zehnte und damit letzte Tipp passte genau.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. September 2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 735.612,21 – 1,5 Mio. warten 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 20.229,30 103 Fünfer zu je EUR 1.071,20 269 Vierer+ZZ zu je EUR 123,00 4.236 Vierer zu je EUR 43,40 6.595 Dreier+ZZ zu je EUR 12,50 68.149 Dreier zu je EUR 4,80 197.993 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 04 18 19 28 32 Zusatzzahl: 06

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. September 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 35 Fünfer zu je EUR 7.810,10 2.381 Vierer zu je EUR 19,40 38.881 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 01 04 11 17 24 32

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. September 2019

3 mal EUR 81.020,70 8 mal EUR 8.800,00 125 mal EUR 880,00 1.326 mal EUR 88,00 12.081 mal EUR 8,00 119.257 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 6 5 5 1 8

