Eröffnung INTERSPAR Amstetten: Modernster Vollversorger im Mostviertel

INTERSPAR Amstetten trumpft mit Neubau auf

Salzburg (OTS) - Nach einjährigem Umbau präsentiert sich der INTERSPAR-Hypermarkt in Amstetten topmodern und eröffnet am Dienstag, 1. Oktober offiziell in neuem Glanz. Mit diesem neuen Standort setzt Österreichs führender Hypermarktbetreiber einen neuen Standard in Sachen Vollversorgung, Produktvielfalt, Qualität und Innovationsgeist. Über 21,5 Millionen Euro wurden dafür in die Hand genommen und zudem 20 neue Arbeitsplätze geschaffen. Es werden aktuell noch fünf Markt-Mitarbeitende gesucht sowie vier Mitarbeitende für das INTERSPAR-Restaurant.

Über 50.000 Produkte unter einem Dach, 3.500 m2 pures Shopping-Vergnügen: Darauf können sich die Mostviertlerinnen und Mostviertler ab sofort freuen. Der Traditionsstandort existiert bereits seit vier Jahrzehnten und wurde 1995 von INTERSPAR übernommen. Bei laufendem Betrieb wurde der Hypermarkt in mehreren Etappen modernisiert und umgebaut. Dabei setzte man auf bewährte Partner wie das Architekturbüro Hochform aus Wien und zahlreiche regionale Unternehmen. „Dank unseres eingespielten Teams haben wir den Umbau bei laufendem Betrieb mit Bravour gemeistert. Wir wollten ein Einkaufsparadies mit heller, freundlicher Atmosphäre und hoher Aufenthaltsqualität schaffen, in dem unsere Kundinnen und Kunden alles für das tägliche Leben bekommen. Das ist uns gelungen“, freut sich Mag. Markus Kaser, Geschäftsführer INTERSPAR Österreich.

Als besonderes Extra bietet INTERSPAR den Kundinnen und Kunden in den ersten Wochen nach der Eröffnung exklusive Führungen durch den Hypermarkt. „Ich nehme unsere Kundschaft mit auf einen Streifzug durch unseren nagelneuen INTERSPAR in Amstetten. Die Anmeldung erfolgt an der INTERSPAR-Rezeption. Im Anschluss an die Führung laden wir in das INTERSPAR-Restaurant auf Kaffee und Kuchen ein“, erklärt Geschäftsleiter des INTERSPAR in Amstetten, Michael Kilian.

Neues Highlight von Amstetten

Architektonisch setzt dieser INTERSPAR-Hypermarkt neue Akzente im Amstettner Stadtbild. Das geschwungene Dach verleiht dem Standort ein dynamisches Profil. „Das bis auf 10 Meter aufgebogene Dach mit einer Untersicht aus 4.000 Edelstahlkugeln lädt als markanter Anziehungspunkt zum Shopping-Erlebnis ein. Vor allem abends, wenn die Lichter von den Kugeln reflektiert werden, bekommt der Markt ein ganz besonderes Flair“, erklärt DI Thomas Schwed geschäftsführender Architekt vom Architekturbüro Hochform. Unter dem Giebel befindet sich die Terrasse des neuen INTERSPAR-Restaurants. „In dieser außergewöhnlichen architektonischen Atmosphäre bieten wir unseren Gästen neben unserem hervorragenden Speisenangebot noch einen zusätzlichen Genussmoment“, zeigt sich Michael Kilian, Geschäftsleiter des topmodernen Hypermarkts begeistert. Bei der Klimatisierung, Kühlung und Beleuchtung kommen ressourcenschonende Technologien zum Einsatz. E-Ladestationen sind mittlerweile Standard bei jedem erneuerten Hypermarkt. Über 240 Gratis-Parkplätze, eine neue Tiefgarage sowie eine optimale Anbindung an den öffentlichen Verkehr garantieren zudem einen stressfreien und bequemen Einkauf.

Wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsmotor

Amstetten profitiert vor allem von dem großen Einzugsgebiet des neuen INTERSPAR-Hypermarkts. „Um die Kaufkraft in der Region zu halten ist es wichtig, den Menschen eine unmittelbare Versorgungsinfrastruktur bieten zu können und Arbeitsplätze zu schaffen. Es freut uns, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern diese Sicherheit mit INTERSPAR bieten können, kompakt zusammengefasst an einem Standort“, so Bürgermeisterin Ursula Puchebner. Mit 130 Beschäftigten ist INTERSPAR auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.

Kundenliebling Nummer eins

Ein riesiges Lebensmittelsortiment, ofenfrisches Brot- und Gebäck aus der INTERSPAR-Backstube, erntefrisches Obst & Gemüse, über 400 Produkte für Vegetarier und Veganer sowie trendige Craft-Beer- und Cider-Sorten, Urban Drinks oder Super- und Natural Foods lassen keine Wünsche offen. Die große Stärke der Feinschmecker-Abteilungen ist persönliches Service: Hier werden Käseeck, hauchdünnes Schnitzel oder einzelne Brotscheiben nach Wunsch grammgenau aufgeschnitten. Rund 370 heimische Produkte von 22 Kleinproduzenten der unmittelbaren Umgebung runden das Angebot ab. Kundinnen und Kunden schätzen vor allem die volle Sortimentskompetenz in den verschiedenen Warenwelten von INTERSPAR: Vom umfangreichen Zubehör im Lebensraum Küche, der Vielfalt an Elektrogeräten, Haushaltswaren, Wäsche und Heimtextilien bis hin zu Spielwaren.

Die neue Service-Offensive von INTERSPAR

Als österreichischer Branchen-Champion bei der Kundenzufriedenheit setzt INTERSPAR auf Rundum-Service – vor Ort und online: Die INTERSPAR-Rezeption ist Anlaufstelle für Information, Verkaufsstelle von Konzerttickets und Dreh- und Angelpunkt für die INTERSPAR Shopping-Services. „Mit den INTERSPAR Shopping-Services verbinden wir die beiden Onlineshops Haushalt & Freizeit und weinwelt.at mit unseren Angeboten im Markt. Online bestellt oder reserviert, können die Produkte im Markt an der INTESRPAR-Rezeption abgeholt werden. Umgekehrt können Kunden aber auch Artikel direkt im Markt mithilfe unserer Mitarbeitenden bestellen und sich die Waren dann nach Hause oder an die Rezeption liefern lassen“, so Mag. Markus Kaser.

INTERSPAR-Restaurant mit Sonnenterrasse

Das neue INTERSPAR-Restaurant lädt auf 150 Sitzplätzen im Restaurant und auf der Terrasse zum Genießen und Verweilen ein. „An dem reichhaltigen Frühstücksbuffet kann man gestärkt in den Tag starten, an der Kaffeebar bei hausgemachten Mehlspeisen und Kaffeespezialitäten eine kleine Shoppingpause einlegen oder mittags in dem abwechslungsreichen Menüangebot oder am bunten Salatbuffet gustieren. Selbstverständlich bieten wir auch Vegetariern und Veganern eine große Auswahl an frisch zubereiteten Speisen an“, lädt INTERSPAR-Gastronomieleiter Erwin Pils ein.

Rückfragen & Kontakt:

SPAR Österreichische Warenhandels-AG

Mag. Nicole Berkmann

Leiterin Konzernale PR und Information

0662 / 4470 - 22300

Europastraße 3, 5015 Salzburg