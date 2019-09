Mit BAUHAUS, LOGOCLIC und PEFC: 110.000 Bäume für den Zukunftswald

Wels (OTS) - Die länderübergreifende „Wunschwald“-Aktion von BAUHAUS, LOGOCLIC und PEFC fand nun im September einen erfolgreichen Abschluss mit Aufforstungsarbeiten in Österreich. Im Rahmen mehrerer Baumpflanzaktionen und mit tatkräftiger Unterstützung von Schülern wurden dazu im Naturpark Sparbach, in Weikertschlag an der Thaya und in Mitterau über 10.000 Setzlinge in die Erde gebracht.

2019 konnten mit der Aktion „Wunschwald“ damit insgesamt 110.000 Forstpflanzen in Deutschland und Österreich für den Wald der Zukunft gepflanzt werden.

Bereits im April dieses Jahres wurden in Gera (DE) mit Hilfe von 80 fleißigen Schülern tausende Jungbäume eingesetzt. Am 26. und 27. September 2019 wurde die Wunschwald-Aktion, initiiert von BAUHAUS, LOGOCLIC und PEFC nun auch in Österreich erfolgreich fortgesetzt.

Der Erwerb der jungen Bäume für diese Pflanzaktionen wurde durch die BAUHAUS-Fachcentren und die Qualitätsmarke LOGOCLIC möglich gemacht. Für je 5 m2 verkauften Laminatfußboden „LOGOCLIC Wunschwald Edition“ wurde ein Baum gespendet. So kamen insgesamt 110.000 Bäume zusammen, die nun gepflanzt wurden. Die Entscheidung, SchülerInnen in die Pflanzaktion einzubeziehen wurde von den Initiatoren bewusst getroffen – schließlich sind die Kinder die Entscheider von morgen. Dies soll auch das Bewusstsein für Natur und Umwelt stärken um unsere Ressourcen langfristig zu schützen.

In Kooperation mit PEFC wurden geeignete Flächen zur Neuwaldbildung und zum Waldumbau von Fichtenreinbeständen in Mischbestände, die gegenüber Sturm und Schädlingen weniger anfällig sind, ausgewählt. Mit der Einbringung von Lärche, Schwarzkiefer, Fichte und auch Douglasien kann die Vielfalt und die Stabilität der jeweiligen Wälder erhöht werden. So entstehen artenreiche Mischwälder, die vielen verschiedenen Tier- und Pflanzenarten dauerhaft einen Lebensraum bieten.



Die Baumpflanzaktionen von BAUHAUS und LOGOCLIC leisten einen großen Beitrag zum ökologischen Waldum- und Wiederaufbau. Als Nutzer von Holz ist die unternehmerische Verantwortung bekannt und dem Wald kann auf diesem Wege wieder etwas zurückgegeben werden.

