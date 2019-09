Das Start-Up „SolOcean“ präsentierte den ersten 3-D Prototypen im Gründerzentrum Amstetten

LR Bohuslav: Produkt steht für niederösterreichische Innovations- und Umsetzungskraft

St. Pölten (OTS/NLK) - Als einziger Anbieter auf dem Weltmarkt ermöglicht „SolOcean“ den uneingeschränkten Einsatz von Photovoltaikanlagen im Wasser. Herzstück der einsatzfertig entwickelten Systemarchitektur ist der „SolOcean Floater“, der in einem rund fünfjährigen Verfahren entwickelt wurde. Der außergewöhnlich robuste und tragfähige „SolOcean-Floater“ ist mit 25 Jahren Funktionsgarantie für den NonStop-Betrieb bei geringsten Lebenszykluskosten ausgelegt.

Zusätzlich wurden weitere anwendungstechnische Herausforderungen erfolgreich gelöst, wie beispielsweise eine Spezial-Beschichtung der Photovoltaikmodule, die für einen Einsatz im Salzwasser unverzichtbar ist. Die exklusive Technologie hinter dieser Lösung ist patentiert. Die Systeme sind meerwassertauglich, aber auch in Flüssen einsetzbar. Als Kooperationspartner und Produzent für das Schwimmmodul konnten die Jung-Unternehmer schon das namhafte Unternehmen Rehau gewinnen, vor Ort bei der Präsentation waren Dirk Reißenweber, Director Industrial Solutions Profile Systems Europe und Christian Bauer, Key Account Manager Profile Systems Europe.

„Im Mai präsentierten die Jung-Unternehmer ihre Geschäftsidee beim riz up GENIUS, jetzt stehen wir vor dem Prototyp, der mit 3-D Druck realisiert wurde – das nenn ich niederösterreichische Innovations-und Umsetzungskraft“, zeigt sich Wirtschafts- und Technologie-Landesrätin Petra Bohuslav beim Besuch in der Werkstätte des Start-Ups „SolOcean“ im riz up Gründerzentrum Amstetten begeistert und fügt hinzu: „‘SolOcean‘ ist eine exklusive Technologie aus Niederösterreich, die hier im riz up Amstetten beheimatet ist.“

„Wir wollen von Niederösterreich aus in die ganze Welt. Unser Produkt ist fertig entwickelt und marktfähig“, so die Gründer und Jung-Unternehmer, Gerold Gugler und Martin Aichinger.

Nähere Informationen: Manuela Hofer, riz up Gründeragentur des Landes Niederösterreich, Telefon 02622/263 26, E-Mail hofer @ riz-up.at, bzw. Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, BA, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at.

