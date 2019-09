Weltgrößtes Fahr-Event der E-Mobilität mit neuem Rekord

Wien (OTS) - E-Mobilität erleben, erfahren und Emotionen schaffen: Rund 6.300 Menschen wählten am vergangenen Wochenende „E“ und absolvierten eine Testfahrt mit einem E-Auto bei den Krone E-Mobility Play Days am Red Bull Ring. „Damit sind wir zum größten E-Testfahr-Event weltweit geworden“, sagt E-Mobilitäts-Experte Heimo Aichmaier, Geschäftsführer der Austrian Mobile Power. „Der Ansturm zeigt das große Interesse der Menschen am Thema. E-Mobilität ist in der Gegenwart angekommen und einsatzbereit. Wir wollen hier nicht nur informieren, sondern konkret zeigen: E-Fahren macht echten Spaß, wenn man es selbst ausprobiert. Mit Veranstaltungen wie diesen bringen wir nachhaltige Mobilität schrittweise in eine Breitenwirkung.“

Mit seinem Team bewegte Aichmaier auf den Krone E-Mobility Play Days mehr als 80 neueste E-Autos von sieben Herstellern in 6.300 Testfahrten. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl an E-Testfahrten um 70 Prozent. „Um das zu bewältigen, braucht es eine Top-Koordination und Logistik. Die E-Autos müssen organisiert, transportiert, einsatzbereit aufgestellt, sicher gefahren und zwischendurch regelmäßig geladen werden, um laufend einsatzbereit zu sein. Mein Team und ich haben auf diesem Gebiet ein einmaliges Know-how aufgebaut, von der Registrierung an sind unsere BesucherInnen in besten Händen“, so Heimo Aichmaier. Austrian Mobile Power ist seit den ersten Krone E-Mobility Play Days 2017 Mitveranstalter und Organisator der Testfahrten und konnte durch optimierte Logistik jährlich steigende Fahrzahlen verzeichnen.

„Ich stehe für verantwortungsvolle Konzepte und Lösungen und will ihre konkrete Machbarkeit zeigen“ , sagt E-Mobilitäts-Experte Aichmaier. „Genau deshalb sind wir seit Jahren Organisator von großen E-Mobilitäts-Events. Wir ermöglichen Erfahrung und Emotion und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zu einer sauberen Mobilität.“



