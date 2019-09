„DIE.NACHT“: Marco Michael Wanda und Chris Lohner bei „Willkommen Österreich“ am 1. Oktober

Außerdem: Neue Folge von „Arthurs Gesetz“ mit Jan Josef Liefers

Wien (OTS) - Zwei Konzerte in der Wiener Stadthalle werden Wanda auf ihrer kommenden Tour spielen. „Ciao!“, wie die österreichische Band ihr viertes Album genannt hat, heißt ja bekanntlich nicht nur Tschüss, sondern auch Hallo. Und das sagen Stermann und Grissemann in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 1. Oktober 2019, um 22.00 Uhr in ORF 1, wenn Frontman Marco Michael Wanda zum Gespräch vorbeikommt. Außerdem ist Autorin und Moderatorin Chris Lohner zu Gast im „Willkommen Österreich“-Studio. Gleich danach um 23.10 Uhr steht die vierte Folge des schwarzhumorigen Serienhits „Arthus Gesetz“ mit Jan Josef Liefers, Martina Gedeck und Nora Tschirner auf dem „DIE.NACHT“-Programm.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

„Amore“, „Bussi“, „Niente“, „Ciao!“ so heißen die vier Alben der österreichischen Band Wanda. Nach ihrem Hit „Bologna“ waren alle gespannt, ob da noch was kommen würde. Jedes Album nach „Amore“ stieg direkt auf den ersten Platz der Album-Charts ein. Mit dem Song „Columbo“ gelang der Gruppe 2017 ein Nummer-1-Hit. Marco Michael Wanda und seine Bandmitglieder spielen nicht nur Rock 'n' Roll. Sie leben ihn auch. Wie und wie lange lässt sich so ein exzessiver Lebensstil durchhalten und gibt es die verschwitzte Lederjacke aus den Anfangszeiten noch? Darüber sprechen Stermann und Grissemann mit Marco Michael Wanda. Am Ende der Sendung steht er mit seiner Band und einer Live-Version des Songs „S.O.S“ auf der „Willkommen Österreich“-Showbühne.

Ihre Frisur und ihre Stimme sind die Markenzeichen der österreichischen Autorin und Moderatorin Chris Lohner. Jahrelang war sie (zu den Anfängen des Fernsehens als Fernsehansagerin) in den österreichischen Wohnzimmern präsent. Chris Lohner ist als Autorin aktiv. Sie steht auf der Bühne und sie ist immer noch die Stimme in Zügen und auf Bahnhöfen. Chris Lohner nutzt die sozialen Medien, um sich politisch zu engagieren.

„Arthurs Gesetz“: Folge 4 um 23.10 Uhr

Muriel ist verzweifelt. Ihr Kollege Jerome ist kurz davor, die Todesfälle aufzuklären und sie somit eines Verbrechens zu überführen. Martha schlägt ihr deshalb vor, vorübergehend die Rollen zu tauschen, um genau das zu verhindern. Allerdings verfolgt Martha damit ganz eigene Pläne. In der Zwischenzeit sucht Arthur nach einer verlorenen Schusswaffe – ausgerechnet im Haus seines besten Freundes.

Mit Jan Josef Liefers (Arthur Ahnepol), Martina Gedeck (Martha Ahnepol / Muriel), Nora Tschirner (Claudia Lehmann), Michael Klammer (Jerome), Cristina de Rego (Jesse), David Bredin (Holger Elsholz), Ronald Kukulies (Ronny Menze) u. a.

