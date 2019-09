ORF-Lange Nacht der Museen im Hofmobiliendepot ∙ Möbel Museum Wien

Am 5. Oktober lädt das Hofmobiliendepot ∙ Möbel Museum Wien von 18 bis 1 Uhr alle kulturinteressierten Nachtschwärmer auf eine Design-Zeitreise vom Barock bis in die Gegenwart ein.

Wien (OTS) - Das Hofmobiliendepot stellt eine einzigartige Mischung aus Museum, Lager, Werkstätte und Verwaltung dar und beherbergt eine der größten Möbelsammlungen der Welt. Das Hofmobiliendepot zeigt Wohnkultur aus fünf Jahrhunderten. Der Bogen spannt sich von der Präsentation kaiserlichen Mobiliars über verschiedenste Einrichtungsstile wie Biedermeier, Historismus und Wiener Moderne bis zu zeitgenössischem Möbeldesign. Unter den rund 6.500 im Museum gezeigten Objekten befinden sich Sessel, Tische, Betten, ganze Raumensembles, Zimmerklosetts und Spucknäpfe ebenso wie Teppiche, Luster, Gemälde und Geschirr. Bei der „ORF-Lange Nacht der Museen“ am Samstag, den 5. Oktober kann die einzigartige Möbelsammlung im Rahmen von Kurzführungen um 18, 20, 22 Uhr und um Mitternacht erkundet werden.

Ein Blick hinter die Kulissen

In den hauseigenen Werkstätten des Hofmobiliendepots sorgt die Bundesmobilienverwaltung für die Restaurierung der Möbel. Eine Besonderheit der Bundesmobilienverwaltung ist, dass sie bis heute für die Ausstattung des offiziellen Österreich verantwortlich ist. Sie rollt unter anderem die roten Teppiche für Staatsbesuche aus, stellt das Mobiliar für Staatsempfänge bereit und deckt die Tafeln bei Staatsdiners. Die Führung „Die Couch des Kaisers“, die um 18.15 und 20.15 Uhr stattfindet, ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen des Hofmobiliendepots und führt in zwei Depots, in denen die Ausstattung für Staatsbesuche lagert. Im Teppichlager erfährt man, bei welchen Anlässen die roten Teppiche verwendet werden, welche Länge für welchen Empfang bestimmt ist und wie die Teppiche gereinigt und getrocknet werden. Im Alltagsdepot lagern die ehemals kaiserlichen Stühle und Tische für die Staatsdiners. Hier wird erklärt, wie solche Anlässe organisiert werden und wie die Logistik dahinter funktioniert.

Sisi abseits gängiger Klischees

Das Hofmobiliendepot verfügt über eine beeindruckende Sammlung originaler Möbel und Erinnerungsstücke von Kaiserin Elisabeth. Die Kuratorin des Sisi Musuems in der Wiener Hofbug, Olivia Lichtscheidl, hinterfragt in einer Führung um 18.30 und 20.30 Uhr einige weit verbreitete Klischees über Kaiserin Elisabeth und rückt sie zurecht, wie etwa schlechte Zähne, Essstörungen, mangelnde Mutterliebe oder die schlechte Beziehung zu Kaiser Franz Joseph.

Dänische Designklassiker des 20. Jahrhunderts

Den Schwerpunkten der Sammlung entsprechend präsentiert das Hofmobiliendepot neben einer ständigen Schausammlung auch wechselnde Sonderausstellungen zum Architektur-, Design- und Möbelschaffen des 20. Jahrhunderts. Um 19, 21 und 23 Uhr finden Kurzführungen durch die heurige Sonderausstellung „Made in Denmark. Dänisches Design seit 1900“ statt. Dänisches Design gilt heute als Inbegriff und Ausdruck eines zeitlosen und dennoch modernen Lebensstils. Die Ausstellung in Kooperation mit dem GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig zeigt bis 12. Jänner 2020 die facettenreiche Entwicklung des dänischen Designs seit der Jahrhundertwende bis heute. Der Schwerpunkt der Präsentation liegt auf den Entwürfen der 1950er und 1960er Jahre, als dänisches Design den internationalen Durchbruch feierte und unter dem Namen „Danish Modern“ zum Synonym für hochwertige und innovative Gestaltung wurde. Präsentiert werden rund 220 Exponate, darunter Möbel, Keramik, Porzellan, Silber, Schmuck und Spielzeug. Die jungen BesucherInnen können von 18 bis 22 Uhr passend zur Ausstellung ihre eigene „hygge“-Tragetasche gestalten und sie auf ihre Reise durch die „ORF-Lange Nacht der Museen“ mitnehmen.

Hinweis: Das Café-Restaurant Depot ist in der Langen Nacht der Museen geöffnet. Bei Schönwetter erwartet die BesucherInnen ein herrlicher Gastgarten. Kleine Imbisse und Getränke werden auch im Foyer des Museums angeboten.

Ort: Hofmobiliendepot ∙ Möbel Museum Wien, Andreasgasse 7, 1070 Wien

Tickets: ab sofort im Hofmobiliendepot erhältlich. Preis: regulär € 15 und ermäßigt € 12 (für SchülerInnen, StudentInnen, SeniorInnen, Menschen mit Behinderungen, Präsenzdiener und Ö1-Club-Mitglieder). Freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahre.

Nähere Informationen unter +43 1 524 33 57, info @ hofmobiliendepot.at, www.hofmobiliendepot.at und langenacht.orf.at



