Eine Festnahme wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt nach einer Sachbeschädigung

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 28.09.2019, 16:35 Uhr

Vorfallsort: 11., Grillgasse

Sachverhalt:

Polizeibeamte wurden zu einem Streit auf offener Straße gerufen, bei dem ein Gast einer Hochzeitsgesellschaft und ein PKW-Lenker involviert wären. Der Anrufer gab am Notruf an, dass der Hochzeitsgast auf die Motorhaube des PKWs eingeschlagen und sie dabei beschädigt habe.

Bei der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der Beschuldigte, ein 21-jähriger Österreicher, äußerst aggressiv, beschimpfte die Polizisten und versuchte in weiterer Folge auch sie fortlaufend zu stoßen. Daraufhin wurde die Festnahme ausgesprochen. Weitere Hochzeitsgäste wollten die Festnahme jedoch verhindern und bedrängten die Beamten, sodass sie den Einsatz von Pfefferspray androhen mussten. Diese Maßnahme zeigte Wirkung, die Personen hielt Abstand und die Festnahme des 21-Jährigen konnte schlussendlich durchgeführt werden. Der Mann befindet sich in Haft.

