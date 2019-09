Erfolgreiche Reanimation einer Jugendlichen nach einem Herzkreislaufstillstand

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 26.09.2019, 18:40 Uhr

Vorfallsort: 14., Rosentalgasse

Sachverhalt:

Polizisten der Polizeiinspektion Linzer Straße ist es gemeinsam mit der Wiener Berufsrettung gelungen, eine Jugendliche, die zuvor einen Herzkreislaufstillstand erlitten hatte, in einer Wohnung in Wien-Penzing zu reanimieren.

Die gleichzeitig eingetroffenen Teams der Wiener Polizei und der Berufsrettung Wien starteten unverzüglich mit der Reanimation. Nach wenigen Minuten konnten die Vitalfunktionen der Jugendlichen wieder hergestellt werden. Sie wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut Angaben der Wiener Berufsrettung dürfte das Mädchen einen anaphylaktischen Schock erlitten haben.

