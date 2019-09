Zwei Festnahmen durch das Landeskriminalamt Wien (LKA) wegen des Verdachts des mehrfachen PKW-Diebstahls

Wien (OTS) - 27.09.2019, 05:26 Uhr

Wien u. Niederösterreich

Beamten des LKA Wien Aussenstelle West ist es auf Grund intensiver Ermittlungen im Zuge einer internationalen Fahndung gelungen, einen 43-jährigen und einen 40-jährigen polnischen Staatsbürger festzunehmen, als die Männer die Grenze in Drasenhofen von Tschechien kommend nach Österreich passierten. Die beiden mutmaßlichen Täter stehen im Verdacht seit Ende Juli zumindest sieben PKW-Diebstähle in Wien begangen zu haben. Es wird vermutet, dass sie die Fahrzeuge nach Polen gebracht haben. Weitere Ermittlungen laufen, die beiden Tatverdächtigen befinden sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at