JETZT – Liste Pilz/ZackZack: Onlinemedium von Peter Pilz setzt zu Höhenflug an – Rekordzahlen sprengen jede Erwartung

250.000 Unique Users auf der Website www.zackzack.at seit Launch der Seite im Juni, Millionen Menschen wurden über die Sozialen Medien erreicht

Wien (OTS) - Seit dem Launch von ZackZack.at, dem Onlinemedium von Herausgeber Dr. Peter Pilz, kann die/der zweihundertfünfzigtausendste einzelne BesucherIn verzeichnet werden. Auf Facebook wurden Millionen von Nutzerinnen und Nutzer erreicht. Allein aus der letzten Woche können unglaubliche Zahlen vermeldet werden.

Website von 16. Juni (Launch) - 26. September :

250.000 Unique Users. Das heißt, jede IP-Adresse, die auf einen der Beiträge zugegriffen hat, wird einmal gezählt – egal, wie oft sie im gemessenen Zeitraum die Seite besucht hat.

57.000 wiederkehrende Besucher.

Facebook-Zahlen allein der letzten Woche, vom 20.-26. September:

84.836 Interaktionen. Damit 300 Interaktionen mehr als der Facebook-Auftritt der Volkspartei und 26.700 Interkationen mehr als der Facebook-Auftritt des Falter im selben Zeitraum.



Chefredakteur Dr. Thomas Walach ist begeistert: „Mit einem tollen Team ist vieles möglich. Aber die aktuellen Zahlen sprengen die Erwartungen. ZackZack ist dabei, sich fest in der österreichischen Medienlandschaft zu etablieren. Wir dürfen den Boulevard nicht den Rechten überlassen! Mit dem bescheidenen Budget von 150.000 Euro – das ist die Hälfte eines einzigen ÖVP-Familienfestestes – haben wir Missstände aufgezeigt und aufgedeckt. Mandatskauf, Wirtschaftskrimis, regionale Misswirtschaft. Auch für die anstehende Nationalratswahl am Sonntag war das wichtig. Es gibt viele Menschen in unserem Land, die mit dem alten, verkrusteten Parteiensystem nichts anfangen können. Ibiza hat sie darin bestätigt. Wir haben gezeigt, wie es anders geht, auch mit dem Aufzeigen von Alternativen. ZackZack.at ist schon jetzt eines der erfolgreichsten Medienprojekte des Jahres. Und wir werden weitermachen!“





