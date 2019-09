Die Parlamentswoche vom 29. September - 4. Oktober 2019

Nationalratswahl, offizieller Besuch des Präsidenten der Republik Bulgarien

Wien (PK) - Am Wahlsonntag richtet die Parlamentsdirektion für MedienvertreterInnen in der Österreichischen Nationalbibliothek ein Medienzentrum ein. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka empfängt nächste Woche den Präsidenten der Republik Bulgarien Rumen Radev. An ehemalige Nationalratsabgeordnete und Mitglieder des Europäischen Parlaments werden Ehrenzeichen verliehen.

Sonntag, 29. September

10.00 Uhr: Am Tag der Nationalratswahl steht nationalen und internationalen MedienmitarbeiterInnen von 10.00 bis 22.00 Uhr ein Medienzentrum in der Österreichischen Nationalbibliothek zur Verfügung. Anmeldungen zur Akkreditierung werden durch den Bundespressedienst durchgeführt und sind online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung bzw. www.bundeskanzleramt.gv.at/accreditation möglich. (Hofburg, Österreichische Nationalbibliothek).

Mittwoch, 2. Oktober 2019

12.30 Uhr: Im Palais Epstein überreicht Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka Ehrenzeichen an ehemalige Nationalratsabgeordnete sowie ehemalige Mitglieder des Europäischen Parlaments. Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller wird ebenfalls anwesend sein. (Palais Epstein)

Freitag, 4. Oktober 2019

15.20 Uhr: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka trifft mit dem Präsidenten der Republik Bulgarien Rumen Radev für einen Gedankenaustausch zusammen. (Palais Epstein)

FOTO- und FILMTERMIN zu Beginn des gemeinsamen Gesprächs

Ort: Palais Epstein, Dr. Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien (Einlass in das Palais Epstein von 14.40 bis 15.10 Uhr)

Die Teilnahme am Medientermin ist nur mit einer vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellte Akkreditierungskarte möglich.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich. Die Akkreditierungsausweise werden im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes (Innerer Burghof, 1010 Wien, Eingang Ochsentor) ausgegeben.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise:

Donnerstag, 3. Oktober 2019: 9.00 bis 17.00 Uhr

Freitag, 4. Oktober 2019: 9.00 bis 15.00 Uhr

HINWEIS: Aktualisierungen zu den Terminen finden Sie auf www.parlament.gv.at/PAKT/TERM. MedienmitarbeiterInnen haben mit Presseausweis Zutritt zu Veranstaltungen. Sitzungen des Nationalrats und des Bundesrats können auch via Live-Stream mitverfolgt werden und sind als Video-on-Demand in der Mediathek des Parlaments unter www.parlament.gv.at/MEDIA/ verfügbar.

Folgen Sie dem österreichischen Parlament auf facebook.com/OeParl, twitter.com/OeParl und instagram.com/oeparl. Das kostenlose E-Mail-Abo der Parlamentskorrespondenz gibt es unter www.parlament.gv.at/PAKT/PR/ABO.

