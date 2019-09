ORF SPORT + mit der Leichtathletik-WM und der Rad-WM

Auch am 28. und 29. September: Kanu-WM und Volleyball-EM

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 28. September 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Kanu-WM (Slalom K1 Frauen Semifinale um 10.00 Uhr, Slalom K1 Frauen Finale um 12.35 Uhr – switch mit Rad), von der UCI Rad-WM 2019 (Frauen Elite Straßenrennen um 12.35 Uhr – switch mit Kanu, Highlights um 21.45 Uhr) und von der IAAF Leichtathletik-WM Doha 2019 um 15.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00 und 9.00 Uhr sowie das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30 und 9.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen von der Kanu-WM (Slalom C1 Frauen + K1 Männer Semifinale um 8.30 Uhr, Slalom C1 Frauen + K1 Männer Finale um 12.00 Uhr – abwechselnd mit Rad-WM), von der UCI Rad-WM 2019 (Männer Elite Straßenrennen) um 9.30 und 13.15 Uhr (im Wechsel mit der Kanu-WM), von der Volleyball-EM 2019 (Finale) um 17.25 Uhr, von der IAAF Leichtathletik-WM Doha 2019 um 19.30 und 22.00 Uhr sowie vom Handball-EM-Qualifikationsspiel der Frauen Österreich – Spanien um 20.15 Uhr (switch mit Leichtathletik-WM), das Yoga-Magazin um 8.00 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 17.00 Uhr und die Höhepunkte vom HLA-Spiel Insignis Westwien – Alpla Hard um 22.30 Uhr sind die Programm-Highlights am Sonntag, dem 29. September.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“, moderiert von Karoline Zobernig, stellt das Projekt „Kick mit“ vor, das Mädchen aller gesellschaftlichen Schichten zum Fußball bringen soll. Weiters berichtet „Schule bewegt“ über den Schulsporttag des Sports und über „The Daily Mile“, ein weltweites Projekt, das Kinder möglichst früh zu Bewegung bringen soll. Ebenfalls zu sehen ist ein Porträt der jungen Nachwuchstraberin Stefanie Mayr, dem jüngsten Spross der Traberdynastie Mayr, und ein Beitrag der Youth-Reporterin Sharon Muska, die den Nachwuchs beim Bahnradsport vorstellt.

Die Kanu-Slalom-Weltmeisterschaft wird von 25. bis 29. September in La Seu d’Urgell in Spanien ausgetragen. ORF SPORT + überträgt am 28. und 29. September live von der WM, bei der es auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio geht. Kommentator ist Johannes Hahn. (ORF-TVthek am Samstag live von 12.35 bis 13.15 Uhr, am Sonntag live von 8.30 bis 11.15 Uhr und 12.00 bis 13.15 Uhr)

Die UCI Straßen-Weltmeisterschaft 2019 findet von 22. bis 29. September in Yorkshire in Großbritannien statt. ORF SPORT + überträgt die Elite-Rennen der Frauen und Männer (24., 25., 28. und 29. September) live. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Thomas Rohregger. (ORF-TVthek am Samstag live von 12.35 bis 16.45 Uhr, am Sonntag live von 9.30 bis 17.00 Uhr)

Von 27. September bis 6. Oktober gehen im Khalifa Stadium in Doha/Katar die 17. IAAF Leichtathletik-Weltmeisterschaften über die Bühne. Insgesamt werden rund 2.000 Athletinnen und Athleten aus 209 Nationen an den Start gehen und um 49-mal Gold, Silber und Bronze kämpfen. Vom Österreichischen Leichtathletik-Verband sind mit Ivona Dadic, Victoria Hudson, Lemawork Ketema, Verena Preiner, Beate Schrott und Lukas Weißhaidinger vier Frauen und zwei Männer bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Die Kommentatoren sind Thomas König und Dietmar Wolff. (ORF-TVthek am Sonntag live von 19.00 bis 22.30 Uhr)

Die CEV EuroVolley 2019 geht von 12. bis 29. September in Belgien, Frankreich, Slowenien und den Niederlanden über die Bühne. Am 26. und 27. September stehen die Semifinalspiele und am 29. September das Finale live auf dem Programm von ORF SPORT +. Kommentator ist Johannes Hahn.

Am 29. September steht für das österreichische Frauen-Handball-Nationalteam in der Qualifikation zur EHF EURO 2020 das Heimspiel gegen Spanien auf dem Programm. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz. (ORF-TVthek live von 20.15 bis 22.00 Uhr)

Vor dem Handball-EM-Qualifikationsspiel Österreich – Spanien kommt es am 29. September in der Südstadt zur HLA-Begegnung Insignis Westwien – Alpla Hard. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz. (ORF-TVthek live von 17.40 bis 19.30 Uhr)

