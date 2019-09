Rhomberg Gruppe: Historisches Umsatz-Hoch

Rhomberg macht sich mit Innovationen fit für die Zukunft

Bregenz (OTS) - DI Hubert Rhomberg und Mag. Ernst Thurnher, die beiden Geschäftsführer der Rhomberg Holding, reflektierten beim jährlichen Pressegespräch der Rhomberg Gruppe in der Firmenzentrale in Bregenz über das vergangene, sehr erfolgreiche Geschäftsjahr 2018/2019, das von 1. April 2018 bis 31. März 2019 reichte. Mit einem Umsatzplus von 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr blickt das international tätige Familienunternehmen auf einen historischen Höchststand. Die gute Auftragslage und die Positionierung als Komplettanbieter im Bau- sowie Bahntechnikbereich zeichnen für den Umsatz von 753 Mio. Euro verantwortlich. 325 Mio. Euro davon entfallen auf den Bereich Bau/Ressourcen, die restlichen 428 Mio. Euro auf den Bereich Bahntechnik. Die Zahl der Beschäftigten ist von 2 668 auf 2 845 gestiegen. Davon arbeiten 678 in Vorarlberg (Vorjahr: 642).

Den gesamten Pressetext finden Sie unter Bilanz-Pressekonferenz der Rhomberg Gruppe

