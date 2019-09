20. Bezirk: Vortrags- und Leseabend „Aufstand der Dinge“

Wien (OTS/RK) - Unter dem Titel „Aufstand der Dinge“ hält der Experte Alexander Nitzberg am Dienstag, 1. Oktober, in den Räumen des Vereins „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) einen spannenden Vortrag zum Thema „Der russische Futurismus“. Die Veranstaltung fängt um 19.30 Uhr an. Nitzberg kommentiert an dem Abend die Entstehung und Auswirkungen des „Futurismus“ in Russland und Aktivitäten der Avantgarde. Außerdem wird der Fachmann eigene Übersetzungen der Gedichte von Verfassern wie Majakowski, Chlebnikow, Burliuk, Sewerjanin, Krutschonych und Kamenski rezitieren. Genauso hörenswert sind die von Nitzberg selbst geschriebenen Gedichte und Essays, der für seine Arbeit wiederholt Auszeichnungen erhalten hat. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Nähere Informationen dazu: Telefon 332 26 94 (Vereinigung „Aktionsradius Wien“).

Der interessante Vortrags- und Rezitationsabend ist Teil des Oktober-Schwerpunktes der „Aktionsradius“-Truppe: „Russland. Geschichte, Kultur, Politik“. Darüber hinaus geplant sind die Podiumsdiskussion „Russland – Ukraine“, eine Lesung mit Musik zum Schaffen des Dramatikers Schatrow, der Vortrag „Russland – Der Weg zum Gulag“, das Referat „Feindbild Russland“ sowie manch andere Programmpunkte. Fragen zum „Aktionsradius“-Monat im Zeichen Russlands beantworten die Organisatoren per E-Mail: office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Dichter/Übersetzer/Deklamator Alexander Nitzberg: www.nitzberg.de/html/termine.html

Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Kulturelle Angebote im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse