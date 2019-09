PHAGO gratuliert neuem Pharmig Präsidium

Der Verband der österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler freut sich auf eine künftige Zusammenarbeit.

Wien (OTS) - Der Verband der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO gratuliert dem neuen Pharmig Präsidenten Philipp von Lattorff, MBA sowie den neuen Präsidiums-Mitglieder zu ihrer gestrigen Wahl.

PHAGO-Präsident Dr. Andreas Windischbauer: „Es stehen in den nächsten Jahren große Herausforderungen im Gesundheitsbereich an. Die schafft ein einzelner Verband oder die Politik nicht allein zu lösen. Eine Zusammenarbeit aller ist daher so wichtig wie noch nie.“

Neben Neo-Präsident Philipp von Lattorff gratuliert der gesamte PHAGO-Vorstand auch den drei Vizepräsidenten Dr. Astrid Müller, Prof. Robin Rumler und Dr. Bernhard Wittmann als künftige Spitze des pharmazeutischen Industrie-Verbandes.

PHAGO-Präsident Andreas Windischbauer: „Österreich hat immer ausgezeichnet, dass die Akteure in der Arzneimittel-Lieferkette gut kooperiert haben und wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidium.“

Über Phago:

PHAGO ist eine freiwillige Interessenvertretung des österreichischen Arzneimittel- Vollgroßhandels. Dessen wichtigste Aufgabe ist die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung für Österreich. Als Rückgrat der Arzneimittelversorgung kümmert sich der Großhandel daher um die Planung, Abwicklung und Auslieferung von 20 Millionen Arzneimitteln, die jedes Monat von der Industrie in die Apotheke gebracht werden müssen.

Der Großhandel lagert über 50.000 Artikel von mehr als 2.000 Lieferanten. Damit bündelt er das gesamte Arzneimittel-Sortiment, um jederzeit für Patienten liefern zu können.

Der pharmazeutische Großhandel garantiert, dass der nationale Arzneimittelvorrat stets bereitgestellt werden kann und Arzneimittel vor Ort sind, wenn sie rasch benötigt werden.

