ÖSTERREICH: FPÖ zahlte auch Hofers Gartenzaun

FPÖ bestätigt ÖSTERREICH-Bericht: "Aus Gründen der Sicherheit" - Auch Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus sowie zwei weitere Wiener FPÖ-Spitzenfunktionäre besaßen Parteikreditkarte

Wien (OTS) - Die Tageszeitung ÖSTERREICH berichtet in ihrer Freitagsausgabe sowie auf ihrem Online-Portal oe24.at über neue Spesen-Vorwürfe in der FPÖ. In einem Dossier, das ÖSTERREICH vorliegt, wird geschildert, dass auch der Gartenzaun rund um das Privathaus von FPÖ-Parteichef Norbert Hofer im Burgenland mit Parteigeld finanziert wurde. Die FPÖ bestätigt das gegenüber ÖSTERREICH.

Das sei "aus Sicherheitsgründen" notwendig gewesen, als Hofer 2016 zur Bundespräsidenten-Wahl angetreten ist. Die Kosten dafür will die FPÖ nicht nennen.

Ebenso in diesem Dossier: Gleich drei FPÖ-Spitzenfunktionäre sollen "goldene Kreditkarten" der Partei genützt haben. Es handelt sich dabei um Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus sowie zwei Politiker der Wiener FPÖ. "Mit diesen Kreditkarten wurden dienstliche Flüge, Restaurantkosten und Werbeschaltungen bei Facebook bezahlt", heißt es dazu aus der Wiener FPÖ gegenüber ÖSTERREICH.

