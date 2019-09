Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 27.9.: Interview mit IHS-Chef Martin Kocher und Politikwissenschaftler Peter Filzmaier

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Nichts zu gewinnen“ spricht Astrid Petermann mit Martin Kocher, Chef des Instituts für Höhere Studien, und Politikwissenschaftler Peter Filzmaier darüber, warum es für Parteien so schwierig ist, über Wirtschaft zu sprechen – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 27. September um 9.42 Uhr in Ö1.

TV-Duelle, Interview-Marathons, Fakten-Checks und Co. Der Wahlkampf ist im Endspurt - und die Parteien versuchen bis zum letzten Tag vor der Wahl noch Wählerinnen und Wähler von ihren Programmen und Ideen zu überzeugen. Welche Rolle spielen dabei Wirtschafts-Themen? An einem Thema ist im Wahlkampf keine Partei vorbeigekommen: am Klimawandel und der Frage, welche Schritte in Zukunft notwendig sein werden, um Klimaziele zu erreichen und den Ausstoß von C02 zu reduzieren. Doch wie konkret sind die Wahlkampf-Ansagen wirklich? Und wie schwierig ist es für Parteien, Themen zu setzen und vor allem auch komplexe Zusammenhänge im Wahlkampf zu kommunizieren - etwa, wenn es um Steuerthemen oder die Digitalisierung geht?

