Emotionen online erleben: Kunsthistorisches Museum startet neue Website zu "Caravaggio & Bernini"

Erstmals animierte Emojis für Facebook und Instagram speziell zur Ausstellung

Wien (OTS) - Die neue Website des Kunsthistorischen Museums zur Ausstellung „Caravaggio & Bernini. Entdeckung der Gefühle“ ist seit heute online: caravaggio-bernini.khm.at

In der Ausstellung „Caravaggio & Bernini“ (zu sehen ab 15.10.2019) treffen außergewöhnliche Meisterwerke aufeinander: Gemälde von Caravaggio, Skulpturen von Bernini sowie weitere Hauptwerke des römischen Frühbarocks sind erstmals gemeinsam im Kunsthistorischen Museum zu sehen. Die Darstellung von menschlichen Gefühlen war neu in der barocken Kunst. Die Ausstellung widmet sich diesen Emotionen anhand von rund 70 internationalen Leihgaben und Werken aus dem eigenen Bestand.

Auf der aufwendig gestalteten neuen Website können sich BesucherInnen nun bereits vorab mit den in der Ausstellung thematisierten Emotionen auseinandersetzen: Affekte wie Angst, Entsetzen, Staunen, Liebe, Mitleid, Lebhaftigkeit oder Scherz werden mittels animierter Videos, speziell komponierter Musik und sinnlichen Texten zu Hauptwerken der Schau online erlebbar und nehmen die BesucherInnen mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Gefühle. Darüber hinaus vermittelt die Website Wissenswertes zur Kunst und zu den KünstlerInnen des barocken Rom und gibt einen Überblick über alle in der Ausstellung zu sehenden Werke.

Praktische Infos zum Ausstellungsbesuch

In einer eigenen Rubrik „Planen Sie Ihren Besuch“ werden Schritt für Schritt alle wichtigen Infos zum Besuch der Ausstellung und zum Erwerb der für den Besuch notwendigen Timeslot-Tickets erklärt; darüber hinaus beantworten FAQs alle relevanten Fragen rund um den Besuch der Ausstellung. Ab 1. Oktober 2019 steht den BesucherInnen zudem eine eigene „Caravaggio & Bernini“-Hotline unter der Telefonnummer +43 (0)1 525 24 2500 zur Verfügung. Informationen zum umfangreichen Rahmenprogramm bestehend aus zahlreichen Führungen, Vorträgen, Konzerten und Kinovorstellungen runden das Informationsangebot auf der neuen Website ab.

#barockstars: Animierte Emojis für Facebook und Instagram

Emojis gehören mittlerweile auf Smartphones und in vielen Social-Media-Kanälen zum Standard-Repertoire und sind aus der modernen zwischenmenschlichen Kommunikation nicht mehr wegzudenken, bieten sie doch die Möglichkeit, Emotionen rasch und vereinfacht auszudrücken. Emojis sind zudem universal verständlich, also nicht von Sprache abhängig, und sprechen somit ein internationales Publikum an.

Zeitgleich mit dem Start der neuen Website führt das Kunsthistorische Museum daher als erstes Museum weltweit ein eigens für diese Ausstellung designtes und animiertes Emoji-Set für Facebook- und Instagram-Stories ein. Die acht Emojis sind dabei jeweils von einem Hauptwerk der Schau inspiriert. Sie erinnern an klassische Emojis, wurden allerdings neu illustriert und mit markanten Details der Hauptwerke versehen, etwa mit einer Eidechse oder einem Schlangenkopf. Als animierte GIFs stehen die Emojis unter dem Suchbegriff „barockstars“ – der gleichzeitig auch der Hashtag der Ausstellung ist – allen Social-Media-UserInnen für ihre Instagram- und Facebook-Stories zur Verfügung.

Emoji-GIFs verwenden – so einfach geht’s:

Die Verwendung der neuen interaktiven Emojis ist spielerisch einfach: UserInnen tippen den Begriff „barockstars“ in der GIF-Leiste der Story-Funktion auf Facebook oder Instagram ein und schon erscheinen die acht animierten Emojis. Diese können nach Belieben in eine Story eingebaut werden. Man kann sie vergrößern, verkleinern oder drehen – und anschließend mit allen seinen FreundInnen oder auch mit der gesamten Social Media Community teilen.

#barockstars

