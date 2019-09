ASFINAG: Stefan Siegele zum neuen Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH bestellt

49-jähriger Tiroler fortan in Doppelfunktion als Geschäftsführer zweier Servicegesellschaften tätig

Wien (OTS) - Der Aufsichtsrat der ASFINAG bestellte einstimmig Stefan Siegele zum neuen Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH. Damit ist der aus Kappl stammende Stefan Siegele neben seiner bisherigen Funktion als Geschäftsführer der Alpenstraßen GmbH nun auch für alle restlichen Bundesländer mitverantwortlich. Stefan Siegele führt zukünftig zusammen mit Christian Ebner die Geschicke der ASFINAG Service GmbH.

Siegele begann seine Karriere bei der ASFINAG 2009 als Autobahnmeister in St. Jakob am Arlberg. Mit 1. August 2016 war Stefan Siegele Abteilungsleiter der Betrieblichen Erhaltung und Netzplanung der ASG in Innsbruck und übernahm mit 1. Jänner 2017 die Geschäftsführung der ASFINAG Alpenstraßen GmbH. Ab 1. Oktober wird Siegele die Geschäftsführung der ASFINAG Service GmbH antreten und somit für den Straßenbetrieb in ganz Österreich zuständig sein.

Stefan Siegele: „Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen der ASFINAG für das Vertrauen. Besonders wichtig sind mir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die rund um die Uhr jeden Tag für unsere Kundinnen und Kunden unterwegs sind. Gemeinsam werden wir auch weiterhin die hohe Qualität und bestmöglichen Service auf unseren Autobahnen und Schnellstraßen sicherstellen.“

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Holzedl

ASFINAG

Pressesprecher

MOB: +43 664 60108 18933

E-Mail: alexander.holzedl @ asfinag.at