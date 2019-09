Novartis unterstützt COPD- und Asthma-Patienten mit weltweit erster Alexa Skill zu Inhalationstherapien

Kostenlose App für Sprachassistent „Alexa“ hilft kritische Fehler bei der Inhalation zu vermeiden

Wien (OTS) - Ach herrje - wie ging das mit dem Inhalator noch mal? Und wie oft muss ich inhalieren? Wer kann mir dazu rasch weiterhelfen? Typische Fragen, die sich Patientinnen und Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen wie COPD oder Asthma häufig stellen. Novartis bietet ab sofort für alle Patienten mit dem Novartis-Inhalationsgerät Breezhaler® eine kostenlose Skill für den Sprachassistent „Alexa“ zur Unterstützung.

„Wir wissen, dass mehr als die Hälfte der ärztlichen Informationen zu Diagnose und Therapie medizinisch nicht richtig verstanden werden. Und davon werden etwa 40% nach kurzer Zeit wieder vergessen“ (1) erläutert Chinmay Bhatt, Geschäftsführer von Novartis Pharma. Real-Life-Studien zeigen zudem eine hohe Fehlerquote in der richtigen Anwendung von Inhalationsgeräten(2).

Hier bietet Novartis mit einem innovativen, digitalen Tool einfache und unkomplizierte Hilfe an. „Ich freue mich sehr, dass wir Betroffenen die erste Skill für den Sprachassistent „Alexa“ im Bereich Inhalationstherapien zur Verfügung stellen können. Damit unterstützen wir Patientinnen und Patienten bestmöglich und fördern zugleich die Therapietreue“ , so Bhatt. Die Skill mit dem Titel „Meine Inhalation“ steht seit 1. Juli 2019 zum kostenlosen Download über die Alexa App im Bereich Skills und Spiele zur Verfügung. Die Alexa App kann im Play oder App Store heruntergeladen werden. Danach müssen sich die User nur noch im Amazon Konto einloggen und schon geht’s los. Die Alexa Sprachfunktion kann anschließend einfach via Smartphone, Tablet oder Echo aktiviert werden.

Alexa erinnert und unterstützt COPD- und Asthma-Patientinnen und -Patienten bei ihrer täglichen Inhalation mit dem Breezhaler® und hilft so, kritische Fehler zu vermeiden. Und das ganz bequem zu Hause, im gewohnten Umfeld. Die Alexa Skill ist kostenfrei und in sechs verschiedenen Sprachen erhältlich. Jetzt gleich ausprobieren!



