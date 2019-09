Topaktuelle Umfrage: Wie wird die Jugend am 29. September wählen?

Die T-Factory Trendagentur hat 1000 junge Österreicher/innen zu den Themen "Politik" und "Wahlen" befragt.

Wien (OTS) - Über 40% der österreichischen 16- bis 29-Jährigen finden Politik kaum noch interessant, bei den unter 20-Jährigen sind es über 45% und bei den Jugendlichen mit niedriger und mittlerer Bildung sogar über 50%.

Auch Fridays For Future ist überwiegend ein Aufmarsch der Eliten aus den höheren Bildungsschichten. Fast 50% der Jugendlichen aus den niedrigen und mittleren Bildungsschichten hat noch nicht einmal etwas von dieser Bewegung gehört. Und während unter jenen Jugendlichen, die Friday for Future kennen, 60% aus den höheren Bildungsschichten diese Bewegung für wichtig halten, sind es in den bildungsfernen Milieus lediglich 40%. Einig sind sich hohe und niedrige Bildungsmilieus lediglich in einer Frage: Europa kann nicht alle armen Afrikaner aufnehmen. Besser wäre es, den Menschen vor Ort zu helfen. Dafür plädieren 55% der bildungsfernen und 61% der bildungsnahen jungen Menschen. Dass Flüchtlingen ohne wenn und aber geholfen werden muss, wenn sie mit ihren Booten in Seenot geraten, befürworten 56% der Angehörigen der Jugendlichen mit hoher Bildung, bei den mittleren und niedrigen Bildungsschichten hingegen nur 36%.

Über 70% der Jugendlichen, denen sowohl Sebastian Kurz als auch Pamela Rendi-Wagner bekannt ist, glauben, dass der Spitzenkandidat der ÖVP eine stärkere Führungspersönlichkeit ist als seine Kontrahentin von der SPÖ. Und auch bei anderen für Politiker/innen wichtigen Eigenschaften schneidet Kurz im Vergleich zu Rendi-Wagner deutlich besser ab: So hat er u.a. für eine deutliche Mehrheit einen klareren Plan für die Zukunft (64%). Zudem sehen die Befragten mehrheitlich auch die Interessen der Jugend durch den Kanzlerkandidaten der ÖVP besser vertreten (56%).

Und wie werden die jungen Österreicher/innen am Sonntag voraussichtlich wählen? In den Rohdaten liegt die FPÖ bei den Jungwählern/innen in Front, gefolgt von der ÖVP, den Grünen und der SPÖ. Über 25% der Jugendlichen aus den mittleren und unteren Bildungsmilieus wollen der FPÖ ihre Stimme geben, während die höher Gebildeten zu über 22% die Grünen wählen wollen.

Online-Befragung, 5.-18.9.2019: 1000 16- bis 29-Jährige; rep. Quotenstichprobe nach Alter, Geschlecht, Bildung und Wohnbundesland



