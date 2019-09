BMDW: Staatspreis Design 2019 vergeben

Staatspreisträger in drei Kategorien gekürt - Sonderpreis "DesignConcepts" der Austria Wirtschaftsservice GmbH

Wien (OTS/BMDW) - Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat am Mittwochabend in Wien den Staatspreis Design 2019 vergeben. Neue Staatspreisträger in der Kategorie „Räumliche Gestaltung“ sind terrain: integral designs BDA und arkd Architekturbüro Arkade Linz mit Auftraggeber Grüne Erde GmbH für "Grüne-Erde-Welt / Unternehmens-, Besuchs- und Werkstättenzentrum". In der Kategorie "Produktgestaltung - Investitionsgüter" gewann die Blue Danube Robotics GmbH mit "AIRSKIN® / Sicherheitshaut für Industrieroboter". Als Staatspreisträger in der Kategorie "Produktgestaltung Konsumgüter" wurden Valentin Vodev Designstudio und Auftraggeber und Hersteller VELLO GmbH für "VELLO Bike+ Titan / Elektro-Faltrad" ausgezeichnet.

Der alle zwei Jahre vergebene Staatspreis Design rückt eine für die Wirtschaft wichtige Branche und ihre Bedeutung als Querschnittsmaterie in den Blickpunkt. Gutes Design erzeugt einen Mehrwert für Produkte und öffentliche Räume, die es gestaltet. Durch die Umsetzung von Innovation in der Produktgestaltung trägt Design wesentlich zur Entwicklung und Positionierung von Marken bei und ist somit ein Instrument zur strategischen Gestaltung des Marktauftritts. Den hohen Stellenwert des Staatspreises unterstreicht auch die große Zahl von 279 Einreichungen für den Staatspreis Design 2019.

Staatspreis-Träger 2019 mit Jurybegründungen

* Kategorie Räumliche Gestaltung:

"Grüne-Erde-Welt / Unternehmens-, Besuchs- und Werkstättenzentrum" Design: terrain: integral designs BDA und arkd Architekturbüro Arkade Linz. Auftraggeber: Grüne Erde GmbH

Begründung der Jury: Hier wurde eine Markenbotschaft in Architektur umgesetzt: Naturerlebnis und Brand Experience bedingen und ergänzen einander. Unterschiedliche Bereiche wie Verkaufs- und Vorführflächen für Produkte, Fertigungs- und Arbeitsräume sind zu einer stimmigen Gestaltungslösung zusammengeführt. Innen und außen finden zueinander und das Gebäude verschmilzt mit der Natur und stellt sich ihr nicht in den Weg.

* Kategorie Produktgestaltung Investitionsgüter

"AIRSKIN® / Sicherheitshaut für Industrieroboter"

Design: Blue Danube Robotics GmbH. Auftraggeber und Hersteller: Blue Danube Robotics GmbH

Begründung der Jury: Hier wird großartige Gestaltung zu einer Lösung für das zentrale Thema der Zukunft, die Interaktion von Mensch und Roboter. Barrieren, Gefahren und Ängste werden beseitigt. Die Oberfläche ist verschleißresistent, die Kommunikation erfolgt visuell durch Lichtsignale, die kollaborative Lösung spart Raum und ist bis ins letzte Detail durchdacht.

* Kategorie Produktgestaltung Konsumgüter:

"VELLO Bike+ Titan / Elektro-Faltrad"

Design: Valentin Vodev Designstudio. Auftraggeber und Hersteller:

VELLO GmbH

Begründung der Jury: Elektromobilität ist hier auf einem neuen Level angekommen: In einem ganzheitlichen Konzept lassen Ingenieur- und Designleistung technologische Innovation und Gestaltung perfekt miteinander verschmelzen. Dieses intelligente, in wenigen Sekunden einsatzbereit Produkt besticht etwa durch die ästhetische Eigenständigkeit des Rahmens und viele gut durchdachte Details wie die ungewöhnliche Integration des Rücklichts.

Nominierungen und Sonderpreise

Neben den Staatspreisträgern wurden folgende Projekte für den Staatspreis nominiert und ausgezeichnet:

Kategorie Räumliche Gestaltung

* "Austrian Design – Pleasure & Treasure / Ausstellung im Rahmen des Fuorisalone 2019 in Mailand"

Design und Ausführung: Vasku & Klug. Auftraggeber: Außenwirtschaft Austria.

* "Musikpavillon Kirchdorf / Dorfkernbelebung"

Design: parc zt gmbh und Arch. Michael Fuchs & Markus Fuchs ZT GmbH. Auftraggeber: Kirchdorfer Gemeinde Immobilien GmbH & Co KG. Ausführung: Holzbau Oberleitner

* "The Birdyard / Bistro & Cocktail Bar"

Design: Tzou Lubroth Architekten. Zusammenarbeit: Atelier Olschinsky. Auftraggeber: Mama Liu and Sons GmbH. Ausführung: Tzou Lubroth Architekten

Kategorie Produktgestaltung Investitionsgüter

* "Street Food Solutions / Elektro-Lastenrad als Verkaufseinheit" Design, Auftraggeber und Hersteller: Paul & Ernst GmbH

* "SunSquare Fold & Roll / Segelschirm"

Design: Gerald Wurz. Auftraggeber: SunSquare Kautzky GmbH. Hersteller: Norbert Kautzky Mechanik GmbH

* "SYN TRAC / Multifunktionales Nutzfahrzeug mit Dockingsystem" Design: bluehaus. Auftraggeber und Hersteller: SYN TRAC GmbH

Kategorie Produktgestaltung Konsumgüter

* "C-Brace / Lähmungsorthese"

Design: aws designteam. Auftraggeber und Hersteller: Ottobock Healthcare GmbH

* "EET SolMate / Mini-Photovoltaik-Anlage"

Design: Chris Götze und Winfried Werthmann. Auftraggeber und Hersteller: EET - Efficient Energy Technology GmbH

* "save! / Sanitärlösung für das 21. Jahrhundert"

Design: EOOS Design. Auftraggeber: Laufen Bathrooms AG. Hersteller:

Laufen Austria AG

Sonderpreis DesignConcepts

Im Rahmen der Verleihungsveranstaltung wurde auch der Sonderpreis DesignConcepts der Austria Wirtschaftsservice (aws) für drei noch nicht verwirklichte Produkte und Gestaltungskonzepte vergeben.

* "B.SUITE - Bienenstock für den urbanen Raum"

Design und Hersteller: Benjamin Loinger. Ausbildungsstätte: FH Joanneum

* "Wingtape - Scharnierband"

Design: Peter Paulhart. Ausbildungsstätte und Hersteller: Universität für angewandte Kunst

* "Offline Lamp - Licht im Tausch gegen Handy"

Design und Herstellung: Klemens Schillinger

In der Staatpreis Design Ausstellung "Best of Austrian Design" im designforum im Wiener MuseumsQuartier werden vom 26. September bis 10. November 2019 alle prämierten Produkte und Projekte präsentiert.

Weitere Informationen und Fotos der prämierten Objekte können unter presse @ designaustria.at angefordert werden. Fotos der Preisverleihung finden sich auf der Webseite des BMDW unter www.bmdw.gv.at

