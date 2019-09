VKI-Test Buttermilch: Fast alles in Butter

4 von 27 Produkten fielen durch – doch die große Mehrheit überzeugt

Wien (OTS/VKI) - Was macht gute Buttermilch aus? Die Anzahl der darin enthaltenen Mikroorganismen entscheidet über ihre Qualität. Anders als bei vielen anderen Lebensmitteln gilt bei fermentierten Milchprodukten wie Buttermilch jedoch: je mehr, desto besser – und zwar von den erwünschten Keimen. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat nun in Kooperation mit der AMA insgesamt 27 Buttermilchprodukte, darunter 6 Bio-Erzeugnisse und 3 laktosefreie Produkte, auf deren Qualität hin untersucht. Bis auf vier Produkte konnten alle Erzeugnisse im Wesentlichen überzeugen. Lediglich Bio Wiesenmilch, Clever, Ich bin Österreich und Strainzer fielen durch, da sie den Vorgaben, die eine Buttermilch in Österreich erfüllen muss, nicht entsprachen: Die Zahl der enthaltenen Lebendkeime war zu gering.

Im Rahmen des Tests ebenfalls überprüft wurden Nährwertgehalt, Geschmack (Experten- und Laienverkostung) sowie die Kennzeichnung. Weder beim Fettgehalt der Produkte noch bei den als laktosefrei ausgewiesenen Buttermilchprodukten gab es Beanstandungen. Gesamt wurden 10 sehr gut, 11 gut, 2 durchschnittlich und 4 nicht zufriedenstellend vergeben.



SERVICE: Die ausführlichen Testergebnisse sowie die Stellungnahmen jener Unternehmen, deren Produkte mit „nicht zufriedenstellend“ bewertet wurden, gibt es ab dem 26.9. in der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT und auf www.konsument.at.





