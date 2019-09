Europäischer Tag der Sprachen und Verleihung des Europäischen Sprachensiegels 2019

Graz (OTS) - Der Europäische Tag der Sprachen wird auf Initiative des Europarates jedes Jahr am 26. September gefeiert. Österreich ist mit mehr als 120 Aktionen und Aktivitäten eines der aktivsten europäischen Länder, das sich an der Feier dieses besonderen Tages beteiligt. Dieser Aktionstag soll zur Wertschätzung aller Sprachen und Kulturen beitragen, die Vorteile von Sprachkenntnissen bewusst machen und auf den Nutzen von Mehrsprachigkeit hinweisen. Das diesjährige Motto „#Sprachen FAIRnetzt – Web dich ein!“ soll vermitteln, dass jede Sprache einen Platz in Europas buntem Sprachennetz hat – und dass wir alle ein Teil davon sind! Teilnehmer/innen sind eingeladen, mit selbstgedrehten Videos einen Beitrag zum Thema zu leisten.

In diesem Jahr wird der Europäische Tag der Sprachen u. a. gemeinsam vom Österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrum, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Österreichischen Austauschdienst, der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich und der Bildungsdirektion Wien am 26. September im Haus der Europäischen Union in Wien gefeiert. Der Höhepunkt dieser Veranstaltung ist die Verleihung des Europäischen Sprachensiegels an die innovativsten und kreativsten Sprachenprojekte 2019 zum Schwerpunktthema „Sprachliche und kulturelle Vielfalt wahrnehmen und wertschätzen“. Die folgenden Leuchtturmprojekte konnten die Fachjury überzeugen:

Frühe Sprachförderung in Erstsprachen – Integrationsassistenz (Caritas der Diözese Graz-Seckau)

Sprach(los) inklusiv (Volksschule Viktor Kaplan, Graz)



Unsere Wurzeln – Unsere Schätze (Praxis Neue Mittelschule der Pädagogischen Hochschule Steiermark)

formatio · plurilingual · digital (Oberstufengymnasium der formatio Privatschule – österreichische Auslandsschule Liechtenstein)

PALM – Eine interaktive Webpage zum Sprachenlernen (Pädagogische Hochschule Niederösterreich)

Deutsch als FreundInsprache (Verein BEZIEHUNGSWEISE LERNEN, Innsbruck)

5 Bausteine umfassender sprachlicher Bildung (okay.zusammen leben, Projektstelle für Zuwanderung und Integration, Vorarlberg)

Wir gratulieren allen Preisträger/innen ganz herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg beim Sprachenlehren und -lernen!

Außerdem ist das ÖSZ auch beim „Sprachentag 2019“ in der Hauptbücherei Wien vertreten. Neben Infotischen von Institutionen aus dem Sprachenbereich werden hier auch Schnuppersprachkurse angeboten. Im Rahmen dieser Veranstaltung können die Gäste auch Lieder in Gebärdensprache singen und erleben.

Im Rahmen des Europäischen Tags der Sprachen veranstaltete das Sprachennetzwerk Graz, ein Zusammenschluss von Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen der Stadt rund um das Europäische Fremdsprachenzentrum des Europarates, am 25. September sein alljährliches Grazer Sprachenfest an und um den Schloßbergplatz. Das Programm war vielfältig und reichte von Sprachenworkshops über eine „Sprachen-Challenge“ zu einem mehrsprachigen Kulturprogramm. Die interaktive Lesung von Fiston Mwanza Mujila, ehemaliger Grazer Stadtschreiber und mehrfacher Literaturpreisträger, und dem Saxophonisten Patrick Dunst war dabei ein besonderes Highlight.

Nähere Informationen zu diesen und weiteren Aktionen finden Sie auf der Webseite des ÖSZ unter www.oesz.at

Bilder der Verleihungsfeier finden Sie ab ca. 17.30 Uhr in der APA-Fotogalerie

