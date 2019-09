Saison der Wiener Orgelkonzerte startet mit fulminantem Gastorganisten

Guy Bovet am 3.10.2019 an der Orgel von St. Elisabeth, 1040 Wien

Wien (OTS) - Die Gründungsidee des Vereins Wiener Orgelkonzerte ist auch nach vierzehn Jahren unverändert: es geht darum, einer breiteren Öffentlich­keit neue oder jüngst renovierte / restaurierte Orgeln näher zu bringen und vor allem jungen Talenten dabei ein Forum zu bieten, so Peter Planyavsky, künstlerischer Leiter des Vereins.

Der international renommierte Organist Guy Bovet wird den Konzertreigen an der Orgel von St. Elisabeth, 1040 Wien am 3.10.2019 eröffnen. Klingende Namen und historische Orgel­bauten, aber auch ein Orgel-Saxophon-Konzert und eine große Anzahl an Solo­konzerten mit Studierenden zeigen die vielfältige Klang­pracht der Wiener Orgel­landschaft auf.

Die ideale Verbindung von Raum, Akustik und Instrumenten ist gewährleistet, wenn am 24.10. gemeinsam mit dem Ensemble für Alte Musik dolce risonanza, der Organistin Renate Sperger und dem Organisten Anton Holzapfel die neu renovierte historische Sonnholz-Orgel aus 1734 in der Kirche Mariabrunn, 1140 Wien erklingen wird.

Eine Orgelwanderung am Samstag 19.10. im 3. Bezirk (Polnische Kirche, Anglikanische Kirche, Schlosskapelle Belvedere)und eine Kooperation mit dem Hernalser Orgelfest am 17.10. ergänzen das Programm des kommenden Monats.

Hier die der Link zu den Konzertterminen der Saison 2019-2020:

Konzert­termine der kommenden Saison

Nach den Konzerten kann unter fachkundiger Führung das jeweilige Instrument besichtigt werden. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.



