Josef Taucher (SPÖ) ad Blümel: Jeder Niederösterreicher ist mit 6.050 Euro verschuldet!

Sparen, wo es vernünftig ist und investieren in Projekte, die den Menschen für die Zukunft etwas bringen - Wien bei Pro-Kopf-Verschuldung im Mittelfeld

Wien (OTS/SPW-K) - „Wo der Herr Blümel bei den Finanzen der Stadt Wien einen Skandal ortet, ist mir nicht begreiflich. Erst vor dem Sommer haben wir anlässlich des Rechnungsabschlusses der Stadt Wien festgestellt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung im ÖVP-regierten Niederösterreich über 6.050 Euro (!) liegt. In der Bundeshauptstadt Wien ist diese Verschuldung ungleich niedriger und lag 2018 mit 3.860 Euro im Schulden-Durchschnitt. Niederösterreich belegt in der Tabelle nach Kärnten, das von der FPÖ an den Rand des Ruins getrieben wurde, schon Rang 2. Angesichts der Zahlen muss man sich die Frage stellen, ob die ÖVP überhaupt was von Wirtschaft und Finanzen versteht. Entweder kann Herr Blümel nicht rechnen oder er leidet womöglich an Realitätsverlust“, so der SPÖ-Rathausklubvorsitzende Josef Taucher.



Die Stadt Wien konnte zudem 2018 ein starkes Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent verzeichnen. Die Arbeitslosigkeit ging um 4,8 Prozent zurück. „Die Verschuldung der Stadt Wien wurde gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent verringert. Nochmal für Herrn Blümel zum Mitschreiben: Also weniger Schulden, als gedacht.“ Die rot-grüne Stadtregierung verfolgt ein ambitioniertes Ziel: „Zum einen wurde voriges Jahr der Finanzplan auf Punkt und Beistrich eingehalten. Wir befinden uns voll auf Kurs, was eine Konsolidierung betrifft. Diese Trendwende ist längst geschafft, Herr Blümel“, hält Taucher fest. Unabhängig davon realisiert die Stadt Wien zahlreiche Projekte - mit einem Blick auf die nachfolgenden Generationen. Die größten Ausgaben werden dieses Jahr in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Bildung und Kinderbetreuung getätigt.



Im Gegensatz zur ÖVP, die eine Politik für Reiche verfolgt, bekennt sich die SPÖ zu einer Politik, die beste Gesundheitsvorsorge, beste Bildung, beste Altersabsicherung und leistbaren Wohnraum für alle Menschen in Wien garantiert. „Wir wollen topmoderne Therapie- und Pflegeeinrichtungen und modernste Bildungseinrichtungen für alle Menschen. Nicht für ein paar wenige. Das ist der Unterschied zwischen der Sozialdemokratie und der jüngst gescheiterten ÖVP-FPÖ-Ibizakoalition.“

