sehen!wutscher ist die Nr. 1 in Österreich

sehen!wutscher erneut Testsieger: 108.000 Kunden bewerten sehen!wutscher zum 4. Mal in Folge zum österreichischen Service Champion.

Graz (OTS) - „Als wir die Nachricht erhalten haben, ist die ganze Familie in unserem Headoffice zusammengelaufen. Die Freude war bei allen riesig! Obwohl wir natürlich wissen, dass wir sehr gute Arbeit leisten und immer das Beste im Service für unsere Kunden geben, ist diese Auszeichnung jedes Mal auf’s Neue großartig! Ich bin unbeschreiblich stolz auf die tolle Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!“, so Fritz Wutscher, Inhaber und Geschäftsführer von sehen!wutscher, in einem ersten Statement. Das Familienunternehmen mit Ursprung aus dem steirischen Eisenerz wurde zum vierten Mal in Serie beim größten Service-Ranking Österreichs zum „Service Champion“, dem Gesamtsieger über alle Branchen, gewählt.

108.000 Kundinnen und Kunden haben entschieden

In der wissenschaftliche Studie, die gemeinsam von der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der renommierten Analysegesellschaft ServiceValue GmbH durchgeführt wurde, bewerteten Kundinnen und Kunden 401 Unternehmen nach ihrem erlebten Service. Gesamt wurden beim größten Service-Ranking Österreichs 108.000 Personen befragt. Dabei holte sich Österreichs größter traditioneller Fachoptiker, sehen!wutscher, nicht nur den Gesamtsieg, sondern erlangte auch in der Branche „Optiker“ Platz 1. Die Befragung erfolgt eigeninitiiert und ohne Beteiligung der bewerteten Unternehmen.

4 Jahre in Folge: 2016, 2017, 2018 und 2019

Kundinnen und Kunden wählten sehen!wutscher im heurigen Jahr nach 2016, 2017 und 2018 zum vierten Mal zum Unternehmen mit dem besten Kundenservice. Damit hat sehen!wutscher in Sachen Servicequalität Namen wie die Austria Trend Hotels, Esprit, BIPA oder die Falkensteiner Hotels auf die hinteren Ränge verwiesen.

Wissenschaftliche Begleitung der renommierten Goethe-Uni

Mittels des sogenannten „Service Experience Score (SES)“ wurde über eine wissenschaftlich repräsentative Auseinandersetzung das Service-Erlebnis bei 401 Unternehmen vergleichbar gemacht. Basierend auf die Befragung von 108.000 Kundinnen und Kunden und deren Urteil haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die besten Unternehmen in einem Ranking aufgeschlüsselt. „Der SES ist ein verlässlicher Gradmesser für Kundenbindung, weil er mit der Weiterempfehlung, der Wiederwahl, dem Kauf zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen sowie einer emotionalen Verbundenheit einhergeht“, so Prof. Dr. Rolf van Dick von der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

sehen!wutscher hebt sich vom Wettbewerb ab

Neben dem großen Angebot aus neuesten Markenbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen zeichnet sich sehen!wutscher besonders durch seine hohe optische Fachkompetenz und Serviceorientierung aus. „Top-Beratung sowie Service aus einer Hand sind für uns selbstverständlich. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht äußerste Präzision und die Qualität unserer Brillen. Dafür sorgen auch unsere Wutscher-Garantien wie die Zufriedenheitsgarantie, die Bestpreisgarantie oder unsere kostenlose Brillenversicherung“, so Fritz Wutscher.

Über sehen!wutscher

Österreichs größter traditioneller Optiker, sehen!wutscher, betreibt aktuell 60 Filialen in ganz Österreich und beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Leitung von Inhaber und Optikermeister Fritz Wutscher. Seit 1966 sorgt das Familienunternehmen für bestes Sehen und Aussehen – mittlerweile ist mit Fritz jun. und Alexandra Wutscher bereits die dritte Generation im Familienunternehmen tätig.

