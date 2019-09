Tuschebilder von Erwin Rypacek im Bezirksmuseum 14

Wien (OTS/RK) - Von Donnerstag, 26. September, bis Mittwoch, 25. März, zeigt das Bezirksmuseum Penzing (14., Penzinger Straße 59) die Sonder-Ausstellung „Erwin Rypacek – Originale in Tusche“. Die frei zugängliche Vernissage am Donnerstag, 26. September, geht um 19.00 Uhr los. Eröffnet wird die Schau von Penzings Bezirksvorsteherin außer Dienst Andrea Kalchbrenner. Der routinierte Tuschezeichner Erwin Rypacek lebt und arbeitet in Penzing. Das Schaffen des Künstlers reicht von Natur und Landschaft bis zu Bauten, Akten, Getier und sonstigen Motiven. Rypacek ist bekannt für absolut originalgetreue Darstellungen. Bei der Anfertigung der beeindruckenden Tuschebilder wendet der Kreative eine spezielle Technik mit dem Namen „Mikropointilismus“ an. Rypaceks akkurate Zeichnungen mit Tusche sind jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (17.00 bis 19.00 Uhr) zu bestaunen. Stetig ist der Eintritt gratis. Spenden verwendet das auf ehrenamtlicher Basis engagierte Bezirkshistoriker-Team (Leiter: Herbert Richter) für die Realisierung künftiger Museumsprojekte.

Infos per E-Mail anfordern: bm1140@bezirksmuseum.at

An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleibt das Museum immer gesperrt. Neben dem Besuch der aktuellen Ausstellung mit Werken von Erwin Rypacek ist eine Besichtigung der hübsch arrangierten Dauer-Ausstellung zur Geschichte des 14. Bezirkes zu empfehlen. Unter anderem gibt es ein schmuckes „Wohnzimmer um 1900“, eine nostalgische „Greißlerei“, die „Geschäftsstraße“ mit allerhand antiquierten Schildern, Werkstätten (Schmied, Handschuhmacher, Instrumentenbauer), Eisenbahn-Rückblicke und Erläuterungen zum Verkehrsgeschehen zu sehen. Erinnerungen an Persönlichkeiten aus dem 14. Bezirk vervollständigen die Doku. Auskünfte dazu: Telefon 897 28 52 (während der Öffnungszeiten). Anfragen an das Museum via E-Mail: bm1140@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Tuschezeichner Erwin Rypacek („Künstlerwerkstatt“): http://lik.heimat.eu/rypacek_e.html

Tuschezeichner Erwin Rypacek („Künstler im Einsatz“): www.kuenstlerimeinsatz.at/erwin rypacek.htm

Bezirksmuseum Penzing: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 14. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/penzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse